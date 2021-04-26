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Политика

Президента Чехии обвинят в измене родине. Он «сболтнул лишнего» о связанном с Россией инциденте

Антон Мельников
26 апреля, 2021 23:48
3 мин
Антон Мельников
26 апреля, 2021 23:48
3 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан может быть обвинен в измене родине в связи с информацией, которую он огласил в своем телеобращении в минувшее воскресенье, 25 апреля. Речь идёт о подробностях инцидента со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице к которому якобы причастны российские спецслужбы. Возможность выдвинуть обвинения президенту будет рассмотрена верхней палатой (Сенат) парламента Чехии. Об этом заявил спикер Сената Милош Выстрчил.

Согласно позиции парламентариев, в своей речи Земан огласил некоторые секретные сведения по расследованию взрыва во Врбетице.

«Мы (члены верхней палаты - прим.) будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением (в совершении Земаном – прим.) измены родине, - сообщил Выстрчил.

В данный момент парламентарии займутся сбором необходимой информации и проконсультируются с экспертами по конституционному праву.

Спикер Сената также сообщил, что в Чехии уже идёт сбор подписей под инициативой, которая потребует от Сената подать на президента конституционную жалобу. В петиции Земан будет обвинен в измене родине. Согласно авторам инициативы, «измена» выражалась в том, что глава государства продвигал интересы другой страны в ущерб интересам Чешской Республики, передаёт «ТАСС».

В своем воскресном телевыступлении президент допустил альтернативную версию инцидента на складе боеприпасов во Врбетице. Он заявил, что взрыв мог произойти не из-за действий иностранной разведки, из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Земан также допустил, что последующий скандал с Россией мог оказаться игрой спецслужб.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили, что российские спецслужбы причастны к взрывам, произошедшим в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Кроме того, были названы конкретные имена агентов, которые якобы организовали операцию. Заявление сопроводили выдворением из страны 18 дипломатов РФ, которых назвали сотрудниками спецслужб. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства в Москве и категорически отвергла все обвинения. Позднее, в ходе разросшегося дипломатического скандала, стороны объявили о новых сокращениях в посольствах.

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ТЕГИ
Чехия
Россия
Милош Земан
Измена Родине
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