Правительство Гаити молит США и ООН о военной помощи. И те и другие пока тушуются
Правительство Гаити обратилось к США с просьбой о военной помощи для защиты важнейших объектов из-за убийства президента Жовенеля Моиза. Ранее американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности направить в страну войска, если власти Гаити будут в этом нуждаться.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже отреагировала на призыв. Она пообещала, что США в ближайшее время направят на Гаити сотрудников ФБР - они смогут определить, какая именно помощь нужна государству. Военных Вашингтон направлять пока не намерен.
Кроме США, правительство Гаити обратилось и в ООН. Там ответили, что решение о вводе войск организации властен принимать лишь Совет Безопасности, и пока он этого не делал, передает Reuters
Напомним, президент Моиза был убит в ходе вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Его жена получила огнестрельное ранение, но сумела выжить. После покушения в стране было объявлено военное положение. По делу об убийстве Моиза задержаны 17 человек, 7 ликвидированы. Часть допрошенных утверждает, что убивать президента они не планировали, целью был арест.