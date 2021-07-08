Власти Гаити начали расстреливать подозреваемых в убийстве президента

Политика

Четыре человека, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, были убиты в перестрелке с силами безопасности. Об этом сообщила местная полиция.

Известно, что еще двое были задержаны. При этом правоохранители продолжают вести перестрелку с несколькими оставшимися подозреваемыми, это происходит в столице страны Порт-о-Пренс.

«Они будут убиты или схвачены», – заявил шеф полиции Леон Чарльз.

Он подчеркнул, что в ходе операции по задержанию подозреваемых, трое полицейских были взяты в заложники. Благо, их удалось освободить.

Напомним, 53-летнего Моиза застрелили в его собственном доме. СМИ сообщали, что злоумышленники убили и жену президента Мартин Моиз, однако позже посол Гаити в США Эдмон Бокши заявил, что, несмотря на серьезные раны, ей удалось выжить. Сейчас она находится во Флориде, где проходит лечение. Медики оценивают ее состояние как критическое.

Выступая перед гражданами страны после убийства лидера государства, премьер-министр Клод Жозеф призвал к спокойствию и объявил чрезвычайное положение.

Он также отметил, что нападавшие были «иностранцами, которые говорили по-английски и по-испански». Официальные языки Гаити – креольский и французский. Жозеф поклялся, что убийцы будут привлечены к ответственности, и сказал, что ситуация с безопасностью «находится под контролем».

Господин Моиз стал президентом Гаити в 2017 году, но в последнее время столкнулся с массовыми протестами с требованием его отставки.

Перевороты, политическая нестабильность, широко распространенное бандитское насилие и стихийные бедствия преследуют страну на протяжении десятилетий и делают ее самой бедной в Америке, передает BBC.