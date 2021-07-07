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Политика
Жена убитого в Гаити президента скончалась от ранений
7 июля, 2021 15:33
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AP Photo/Evens Sanon
Мартин Мари Этьен Жозеф — супруга убитого неизвестными президента Гаити Жовенеля Моиза — скончалась в больнице от ранений. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал TeleSUR.
Напомним, лидера республики застрелили в ночь на 7 июля в его собственном доме. Преступники также ранили его жену. От полученных увечий она скончалась.
Пара воспитывала троих детей. Они были вместе со школы.
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