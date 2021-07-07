Новости – Политика
Политика
Неизвестные убили президента страны
7 июля, 2021 13:39
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Jean Marc Herve Abelard/ZUMAPRESS.com
Президент Гаити Жовенель Моиз убит. Об этом сообщил и.о. премьер-министра государства Клод Жозев. По его словам, главу республики застрелил неизвестный.
Жозев уточнил, что инцидент произошел в частной резиденции Моиза. Нападение на владение президента произошло в час ночи с 6 на 7 июля. К преступлению имеет отношения группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском языке, однако пока установить личности злоумышленников не удалось. Известно, что один из них смертельно ранил лидера Гаити. Также пострадала супруга Жовенеля Моиза, передает РИА Новости.
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