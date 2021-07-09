Новости – Происшествия
Происшествия
Не убивать: задержанные граждане США на допросе назвали цель нападения на президента Гаити
9 июля, 2021 09:56
1 мин
1 мин
Pixabay
Стали известны цели нападения на главу Гаити Жовенеля Моиза. О мотивах преступления сообщили задержанные американцы. С их слов ясно одно - физического уничтожения главы государства не планировалось.
Двое американцев Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали на допросе, что целью был арест президента.
На это у задержанных был ордер следственного судьи, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету. Уточнений не приводится.
Известно, что в автомобилях предполагаемых убийц нашли сервер камеры видеонаблюдения, которая установлена в доме президента. В машинах лежали оружие и доллары.
Напомним, по делу об убийстве Моиза задержаны 17 человек, 7 ликвидированы. Предположительно, эти люди нанесли ему смертельное ранение при нападении на резиденцию.
Обсудите на форуме:
Расстрел президента Гаити в его резиденции и озвученная наемниками цель нападения (арест) - их попытка себя оправдать?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку