Последняя провокация Байдену: журналисты заставили дедушку попотеть. Он ушел по-английски
В ходе пресс-конференции, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, американского лидера Джо Байдена одолели вопросами. Последний вопрос от журналистки оказался провокационным. Байден дал парировал и ушёл не попрощавшись.
После почти четырехчасовых переговоров с Путиным, сначала в узком кругу, а потом в расширенном с делегацией РФ, Байден вышел пообщаться с журналистами.
В какой-то момент от напора прессы и солнечной погоды Байдену стало жарко, и он снял пиджак.
Закончить пресс-конференцию американский лидер пытался несколько раз давая понять, что собирается уходить.
После очередного ответа, Байден надел солнечные очки и потянулся за пиджаком. Журналисты отреагировали криками с вопросами.
Подняв пиджак, президент жестом позволил прессе задать себе еще один вопрос.
Ответив, он начал поднимать с трибуны свою папку, корреспонденты опять начали перекрикивать друг друга. Пришлось дать слово прессе снова.
Закончив отвечать, Байден сказал короткое «спасибо» и спустился со сцены.
Далеко уйти ему не удалось. В спину президенту снова посыпались вопросы.
Дав очередной комментарий, Байден отвернулся и продолжил путь на выход, но снова услышал вопрошающие крики. Ради ответа президент даже вернулся и встал непосредственно перед журналистами.
Следующий и уже последний вопрос содержал некоторые провокационные детали о словах Путина на переговорах и указание на систематический отказ президента РФ произносить имя оппозиционного политика Алексея Навального.
«Учитывая, что его (Путина – примм.) поведение в прошлом не изменилось, и на переговорах, просидев с вами несколько часов, он отрицал свою причастность к кибератакам, преуменьшал серьезность нарушений прав человека (в России – примм.) и даже отказался произносить имя Алексея Навального. Так как же после всего этого можно считать встречу конструктивной, как её охарактеризовал президент Путин?», - задала вопрос Байдену журналистка.
Ответ Байдена оказался коротким.
«Если вы этого не понимаете, значит, вы занимаетесь не своим делом», - сказал американский лидер, развернулся и ушёл не попрощавшись.
Прямую трансляцию пресс-конференции американского лидера вел YouTube-канал PBS.
Подробнее о том, что Путин снова не «решился» произнести вслух фамилию главного оппозиционера России читайте в нашем материале.