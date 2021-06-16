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Политика
Что Владимир Путин сказал о встрече с американским лидером?
16 июня, 2021 19:11
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YouTube-канал «Сегодня».
В Женеве продолжается пресс-конференция президента РФ Владимира Путина по результатам саммита с американским лидером Джо Байденом. Глава РФ дал обобщённую оценку всей встрече.
По словам Путина, в ходе саммита никакой «враждебности» не было, встреча прошла «в принципиальном ключе».
Президент отметил, что по многим вопросам взгляды сторон расходятся. Тем не менее, обе стороны, по мнению Путина, показали «желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».
«Разговор был весьма конструктивен», - заявил российский президент.
Трансляцию пресс-конференции проводит YouTube-канал «Сегодня».
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