Владимир Путин снова не решился произнести «запретное» для него слово

Политика

Президент РФ Владимир Путин вновь не стал произносить фамилию оппозиционного политика Алексея Навального и использовал различные формулировки для его именования.

Речь о навальном зашла во время общения Путина с американским журналистом Киром Симмонсом. Интервью состоялось в преддверии встречи российского президента с коллегой из США Джо Байденом.

В интервью с Путиным Симмонс не менее шести раз упомянул фамилию оппозиционера. В частности, когда разговор зашёл о присутствии в России несистемной оппозиции.

В формулировках президента, журналист упомянул «некоторые фамилии».

Путин: Да-да, сейчас скажу. Сейчас скажу, я не пропущу ни одного Вашего вопроса, не беспокойтесь.

Симмонс: Алексей Навальный его зовут.

Путин: Не важно.

Далее журналист спросил, может ли глава РФ пообещать, что Навальный «покинет тюрьму живым и здоровым».

Отвечая на вопрос, Путин сообщил что вопрос здоровья оппозиционера находится вне его юрисдикции, а правила содержания и уходя за заключенными для всех одинаковы. Называть фамилию Навального при этом он не стал.

«Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы», - ответил Путин.

Симмонс снова подчеркнул, что у оппозиционного политика есть имя и фамилия.

«Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?», - сказал американский журналист.

«Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы», - ответил глава РФ.

Далее президент пояснил, что никакого «эксклюзива» для отдельных арестантов власти делать не должны. Это касается в том числе и оппозиционера.

«И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается», - сказал Путин.

Полное интервью американскому журналисту было опубликовано на сайте Кремля.