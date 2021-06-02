Новости – Политика
Политика
После встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Беларуси прекратят вещание три российских телеканала
2 июня, 2021 08:08
1 мин
1 мин
Kremlin.ru
Сразу три российских телеканала прекратят вещание в Беларуси, они исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики. Об этом сообщили в Министерстве информации республики.
Прекратят вещание телеканалы «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь». Как пояснил в ведомстве, «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешения на очередной период вещания из-за нарушений закона о рекламе. «Русская ночь» не обращался за новым разрешением, пишет «Коммерсант».
«Ты подумай»: Лукашенко попросил Путина придумать способ для белорусов «попасть в Крым».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку