Пока не передумаете: поддержавшая Тихановскую страна «попала» на рестрикции от Беларуси
Численность сотрудников диппредставительства Литвы на территории Беларуси будет сокращена до минимума. Мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не изменит решение о дипстатусе офиса Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.
Согласно заявлению, ведомство выразило «категорическую неприемлемость» в связи с тем, что Литва наделила дипломатическим статусом офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
В ответ на это решение, республика сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы до тех пор, пока литовская сторона не отменит дипстатус офиса оппозиционерки, а также не откажется от «других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью». Полный текст заявления белорусского МИД доступен на сайте ведомства.
Напомним, о предоставлении дипломатического статуса офису Тихановской в Литве стало известно днём ранее. При этом не все страны ЕС последовали литовскому примеру.