Австрия отказалась поддерживать лидера борьбы с режимом Лукашенко
Австрия не будет следовать примеру Литвы и предоставлять дипломатический статус офису лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Комментарий по этому поводу от австрийского МИД получило РИА «Новости».
Ранее стало известно, что дипстатус офису Тихановской предоставила Литва.
Австрийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что у Австрии устремлений сделать аналогичный шаг нет, передаёт РИА «Новости».
Напомним, пресс-служба Тихановской сообщила, что офис экс-кандидата в президенты Беларуси получил дипломатический статус в Литве. Согласно сообщению, о признании дипстатуса заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Светлана Тихановская выступала соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года. По результатам голосования ЦИК республики заявил, что победу одержал Лукашенко, набрав немногим более 80%. За Тихановскую, согласно данным ЦИК, было отдано чуть более 10% голосов. В последствии Светлана Тихановская покинула Беларусь под угрозой преследования со стороны властей.