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Почему строителей «дворца Путина» заменили на сербов?

Лилия Караева
21 января, 2021 15:06
2 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 15:06
2 мин
Дворец Путина
Navalny.com

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Мария Певчих рассказала о замене россиян при строительстве «дворца Путина» на сербов. В какой момент было принято такое решение, не уточняется.

Певчих в эфире «Дождя» объяснила: «Это сделано потому, что человеку из России, которого привезли, поселили в вагончик и сказали «а теперь строй аквадискотеку и развешивай ковры в кальянной»... Есть риск бесконтрольного чувства ярости и ненависти в процессе этой стройки».

По ее мнению, сербы не в курсе, что конкретно и на какие деньги строят.

Ранее вышло расследование о «дворце Путина», который является самым большим частным домом в России. Внутри расположены казино, театр, церковь, подземный тоннель с выходом к морю.

Поместье сравнили с виллой экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, на которой президент России Владимир Путин был в 2003 году. Дворец под Геленджиком стали строить спустя два года. Между резиденциями много общего.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Дворец
строители
2 мин
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