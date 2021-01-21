Почему строителей «дворца Путина» заменили на сербов?

Политика

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Мария Певчих рассказала о замене россиян при строительстве «дворца Путина» на сербов. В какой момент было принято такое решение, не уточняется.

Певчих в эфире «Дождя» объяснила: «Это сделано потому, что человеку из России, которого привезли, поселили в вагончик и сказали «а теперь строй аквадискотеку и развешивай ковры в кальянной»... Есть риск бесконтрольного чувства ярости и ненависти в процессе этой стройки».

По ее мнению, сербы не в курсе, что конкретно и на какие деньги строят.

Ранее вышло расследование о «дворце Путина», который является самым большим частным домом в России. Внутри расположены казино, театр, церковь, подземный тоннель с выходом к морю.

Поместье сравнили с виллой экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, на которой президент России Владимир Путин был в 2003 году. Дворец под Геленджиком стали строить спустя два года. Между резиденциями много общего.