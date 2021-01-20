Политика

Поместье под Геленджиком с императорскими интерьерами, которое в расследовании оппозиционера Алексея Навального указывается как принадлежащее президенту России Владимиру Путину, имеет подозрительно много общего с виллой бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский президент посещал ее в 2003 году и называл итальянского коллегу другом.

На общие черты домов обратило внимание издание The Insider. Вилла Берлускони, о которой идет речь, находится на берегу моря на Сардинии. Она имеет площадь 4500 квадратных метров.

Как и в поместье под Геленджиком, там есть стадион (у Берлускони - футбольный, у Путина - хоккейный), амфитеатр в греко-римском стиле, залы для вечеринок, секретный тоннель (у Берлускони - в искусственный вулкан с гротом, у Путина - к морю), искусственное озеро.

«Дворец Путина» начали строить спустя два года после посещения виллы Берлускони - в 2005-м. Известно, что итальянский премьер продал резиденцию в 2012 году, ее стоимость составила 14,57 млрд рублей по старому курсу.

Накануне Навальный выпустил расследование о «дворце Путина» стоимостью 100 млрд рублей. Площадь дома - 17 691 квадратный метр. На территории есть церковь, заправка, СПА-зоны, театр и многое другое.