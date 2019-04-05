Почему у России нет будущего?

За последние 100 с лишним лет в России неоднократно сменялись политические режимы. На смену царизму приходил коммунизм. Периоды застоя сменялись годами оттепели, а затем — еще более циничного застоя. Его, в свою очередь, перестройка, мутировавшая в «лихие 90-е». Весёлое смутное время меняла эпоха клинического авторитаризма. Роднила эти времена тенденция к уничтожению или, в лучшем случае, методичному выдавливанию из российского общества самых толковых, успешных, состоявшихся.

«Страна генетического отребья»

Это меткое определение было дано Ксенией Собчак накануне её предвыборной компании 2018 года. Известная телеведущая и кандидат в президенты вызвала бурю общественного негодования. Ура-патриоты «запестрили» в комментариях, традиционно призывая лишить Собчак гражданства и выдворить её из страны.

Меж тем, светская львица всего лишь констатировала очевидное. За последние сто лет Россия претерпела колоссальное количество человеческих чисток, в результате которых цвет нации словно перекисью вытравливался с карты нашей страны.

Загибаем пальцы, вспоминая про гражданскую войну и раскулачивание, 1937-й год и массовые репрессии, травлю неугодных в эпоху Хрущёва и Брежнева.

Генетическая чистка не кончается, и потоки умных-толковых-талантливых либо изначально решив не связываться с Россией, либо претерпев более тонкую, изощрённую, но скрытую генетическую чистку, в результате которой им приходится под задорное улюлюканье плебса отправиться покорять Запад. Вместо них в Россию приезжают сошедшие со страниц произведений Герберта Уэллса «морлоки» — полчища втихаря (или явно) ненавидящих нас переселенцев.

Они будут получать «краснокожие паспортины», как сделал это много лет назад потомственный автомеханик Акбарджон Джалилов, ровно два года назад взорвавший метро в Санкт-Петербурге. Сколько бы раз не повторились подобные инциденты и как бы не была тревожна статистика криминальных инцидентов в среде мигрантов, провластные эксперты всех уровней будут повторять, как мантру, о том, что России нужно несоизмеримо большее количество «рабочих рук».

При этом «рабочие и творческие головы» должны быть благодарны отечеству за то, что не слетели с плеч и оказались «отпущены» (или, всё-таки, выдавлены?) на Запад.

Вспомним, товарищи, некоторых из них поимённо

Павел Дуров

Государство выдавило из страны одного из талантливейших людей современности — создателя «ВКонтакте» и Telegram, долларового миллиардера Павла Дурова.

Получив гражданство карликового государства Сент-Китс и Невис после вложения инвестиций в экономику этой страны, свободолюбивый создатель самых успешных интернет-проектов категорически отказался сотрудничать с ФСБ, предоставляя сведения о пользователях сперва «ВКонтакте», а затем и Telegram, в схватке с которым российская власть претерпела сокрушительное фиаско.

Но дело ли в ФСБ? Вовсе нет. Вопрос в том, что инакомыслие (да-да, «Сталин действительно отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР»!) именно в России мгновенно переходит в разряд «оголтелого кощунства». А инакомыслящий нарекается «мразью» разного рода «апостолами правды», тешащими народ воспоминаниями о былых подвигах вместо того, чтобы явить ему хлеб насущный, да главными чиновниками культуры, значимость которых вместе с их липовыми диссертациями для страны весьма и весьма спорна.

Где Дуров? Говорят, кочует по миру из страны в страну, не задерживаясь нигде больше двух недель. Вряд ли убеждённого анархиста Павла с его взглядами на жизнь и вполне устоявшимися принципами сегодня ожидают в России, где рулит ура-патриотическая идея, в формат которой он не вписывается никак. От слова «совсем».

Не осознал парень, что к народу, который на протяжении всей своей истории позволяет вытворять с собой, что угодно, необходимо относиться с подчёркнутым уважением и пиететом, равно как и к власти, воспарившей над ним. Что ж, подождём. Вот только ждать, похоже, придётся крайне долго.

Сергей Брин

Не скроем: вражеский Google мог быть российским. Но папе родившегося в 1973 году Сергея Брина приходилось в СССР весьма непросто.

Возведённый в один из принципов государственного мироустройства антисемитизм не позволил Михаилу Брину, мечтавшему стать в этой стране всего лишь астрономом, изучать физику. Какая, к чёрту, физика? Вы что – хотели, чтобы сионисты получили доступ к ядерным секретам СССР?

Михаил Брин стал учить математику, получил не только красный диплом, но и докторскую степень. Вскоре он и его супруга Евгения поняли, что ни им, ни их сыну в Советском Союзе построить хоть сколь-нибудь значимую карьеру не суждено. На одной из международных конференций Мише Брину разъяснили диапазон возможностей, которые откроются перед ним, его женой и маленьким сыном в «треклятой Америке», где «линчуют негров».

Выбор семейства Бринов был непростой: либо стать вечными изгоями в СССР, попытавшись уехать, но получив отказ, либо оказаться там, где с антисемитизмом «попроще». Они поставили на карту всё, когда Сергею не исполнилось и 5 лет, подав заявление на выезд из страны.

Всплеснув руками, советская власть оперативно уволила Михаила, а Евгении пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию. Но… всё получилось. Выезд «предателям родины» был разрешён. И сегодня мы лицемерно гордимся Сергеем Михайловичем, заявляя не без гордости: «А Google-то русский!», впрочем, осуждая Брина и его родителей за «опрометчивый отъезд», но, конечно же, талдыча шапкозакидательскую мантру: «Кому не нравится в России – пусть катятся. А мы будем холить и лелеять гастарбайтеров».

Виталик Бутерин

Парнишка, ставший одним из главных мировых криптобаронов, появился на свет в Коломне, где за первые пять лет жизни сумел стать «компьютерным Моцартом».

Папа Виталика — Дмитрий Бутерин — работал инженером программного обеспечения в DialogBank, консультировал в Аrthur Andersen Business Consulting по вопросам работы компьютерных систем и даже учредил Columbus Russia (ныне — Columbus Global). Компания предоставляла услуги консалтинга в сфере цифровой трансформации бизнеса. Но в 2000 году Дмитрий Бутерин сделал выбор в пользу дальнего зарубежья (Канады), понимая, что там, на Западе, возможностей для него и для сына будет больше, а здесь «песняру» цифровой мысли заказан путь либо в тюрьму, либо в могилу.

Он был прав. Любой бизнес в России, рано или поздно, сталкивается с одной из отточенных именно в нашей стране функций стиральной машины. Имя ей «Полоскание&Отжим».

Новая российская власть в отношении своей подлинной (не назначенной) интеллектуальной элиты использовала и продолжает использовать одну библейскую заповедь: «Не удерживай! Ибо так дано нам осуществить великую правду».

Забыли, бродяги? У нас есть своя ни с чем не сравнимая правда, за которую мы будем умирать на всех фронтах. В чём её величайший смысл?

Логика тех, кто не препятствует, а потворствует «утечке мозгов» напоминает логику владельцев бензоколонки. В системе координат страны-заправки, ресурсы которой на первый взгляд неисчерпаемы и ничем не заменимы, можно, в крайнем случае, пораскинуть мозгами над изобретением, к примеру, аппаратов для ускоренной заправки, элитной заправки, заправки-vip, дистанционно-цифровой заправки или систем для оплаты топлива дуновением мысли.

Но стоит ли развиваться в других плоскостях? Все эти деятели искусства, науки, культуры, создатели инновационных технологий опасны. Пробив планку умеренного развития и возроптав, они начинают ставить под сомнение святое.

По-настоящему свято для русского человека право власти и потворствующего ей духовенства осуществлять ничем не ограниченную тиранию над народом. И чем более тёмен этот народ и глуп, чем меньше среди него интеллектуалов, тем легче эту тиранию осуществлять.

Элиты России испокон веков были назначаемы не по заслугам. И ключевые посты занимали люди, искренне восторгающиеся тем сегментом каббалистического учения, где сказано, что «знание — это для избранных». Для остальных уготована тьма, потому что, получив знание, они окажутся плохо управляемы или неуправляемы вовсе.

Сегодня, выдавливая наши элиты, нам об этом говорят в лицо. Не потому ли большинство Россиян «патриотично» заканчивают школы, не зная толком ни одного иностранного языка (местами — даже русского!), в то время, как на Западе выпускники владеют одним-двумя, а то и тремя? А зачем их знать?

Россия – это такая планета!

Увы, утечка мозгов, начавшаяся во времена СССР, когда за мечты о западном образе жизни в Советской России перестали ставить лицом к стене, в 90-е вовсе не закончилась.

Лихие годы, когда рухнул железный занавес, были ознаменованы гиперинфляцией, войнами братвы, тандемом воровского беспредела и беспомощности вечно пьяной и менее привлекательной в силовом аспекте власти, продолжили тенденцию вытеснения из страны интеллектуалов, приезжающих к нам сегодня на конференции с паспортами тех стран, где их либо поддержали, либо перестали давить, отжимать их бизнес.

Отток из страны лучших её сыновей (а иногда и дочерей) компенсирует консолидирующая идея Великого Государства. Государства, которое самоутверждается за счёт

конфронтации с Западным миром (не страшно, что резиденты этого мира достигли того уровня жизни, на который россияне, в большинстве своём не изменившие ментальности с 1861 года, не смогут рассчитывать никогда)

возвращения под своё крыло соседей (тех еще, к слову, кровопийц и дармоедов, присосавшихся к вчерашней мамке-бензоколонке в поиске халявных ресурсов, кредитов и прочих бесплатных благ).

Зачем это? Для кого? Для чего? Мир ни в коем случае не должен быть однополярным. Упаси Бог. В одной его части людям всегда должно быть хорошо и сытно. Люди, живущие в этой части света на свою зарплату, могут каждый месяц приобретать новый автомобиль или отправляться в путешествие в другую точку мира.

На другой части суши уравновешивать их быт обязано общество-антитеза — территория «морлоков» Герберта Уэллса, страдающих от приступов величия и посему вынужденных тратить 20% бюджета (40 млрд долларов в год) на вооружение в ущерб нормальной жизни пенсионеров и бюджетников, едва сводящих концы с концами и живущих от подачки до подачки.

Прискорбна участь той части российского населения, которая не является Дуровыми, Бутериными и Бринами (а ещё Прохоровыми, Фридманами, Кузьмичёвыми, Рыболовлевыми, Мильнерами, втихаря распродающими свои российские активы с последующим приобретением активов дядюшки Сэма и выводящими средства за рубеж, где они становятся почётными жителями Лондона и других городов).

Совокупное состояние россиян, которые живут за рубежом лишь по официальным данным пробило отметку в 60 млрд долларов. А по неофициальным? Вопрос риторический.

Зато Мы — «территория правды», противостоящая вселенскому Игемону!

Может быть, Бог с ними – с гениями?

Обопрёмся на середнячков?

Экономический эксперт Владислав Жуковский уверяет, что в массовом порядке Россию покидают те, кто может это сделать и чувствует в себе силы: самые активные, самые трудоспособные, которые понимают, что там, за пределами РФ, им могут предложить не пафосное «Бахнем и сотрём весь мир в труху!», а зарплату, в несколько раз превышающую ту, которую они имеют хотя бы и в Москве или Санкт-Петербурге.

«Усталость от кризиса, нищеты, тотальной неопределённости — вот причины массового исхода россиян», — полагает эксперт.

Крах социальных лифтов

Большинству из ура-патриотов времена товарища Сталина дороги вовсе не потому, что в этот период были успешно замучены и расстреляны их деды и прадеды. Социальные лифты при Иосифе Виссарионовиче были надежны и прочны. Попасть в них, действительно, могли и работяги, и учёные, и одарённые деятели искусства (далеко не всегда через койку Лаврентия Павловича).

Сегодня самый надёжный и проверенный «социальный лифт» в РФ — это кумовство и постель.

Воспользовавшись таким «лифтом», ты гарантировано получишь шестизначную или даже семизначную зарплату, возглавишь подразделение госбанка или даже сам банк, станешь у руля стратегически важной коммерческой структуры, выбьешься в высокопоставленные лица.

Бегут из России вприпрыжку те, кто понимает, что может добиться в жизни многого, но (!) не посредством откровенной проституции или наработанных связей близкого родственника.

Утекает (или «тикает»?) бизнес, уставший от бесконечного рейдерства, закамуфлированного под личиной бесконечных «государственных санаций».

Каков итог? Вчера нас крышевали «люберецкие» и «чехи», а сегодня? Невозможно найти более-менее устойчивый бизнес, за которым не стоит крупный чиновник. Всё разделено на вотчины. И, не будучи «чьих-то», словно холоп, выжить невозможно.

Складывается ли жизнь за рубежом у «тех, кто не гений»?

Многие возвращаются, но большинство уехавших россиян обретают новую, интересную жизнь без анонсированного «ура-патриотами» мытья туалетов, уборки улицы, вождения такси и сбора клубники, на которую вполне согласны молдаване, белорусы и европеизированные в ускоренном порядке украинцы.

Выживают на Западе, как правило, те, у кого и в России уровень был намного выше среднего, а отчаяние пробило критическую отметку, дав силы, породив амбиции, вселив злость и веру: «Я сумею, я смогу. Меня предала моя страна, решив обречь за годы, которые я отработал, на нищету и позорную голодную смерть во время очередной вылазки за макарошками».

— Эмиграция растёт! — полагает политический консультант и социолог Роман Романов

— Люди едут «в никуда», не зная, какие проблемы ожидают их там, но уставшие от того, как всё устроено тут и понимают, что их ждёт. Что удивительно? Есть даже «доля медицинской миграции».

Бегут онкологические больные, уезжают инвалиды

Часто это люди, которые, продав свои квартиры, набрав кредитов, понимают, что родина встретит их «радостными объятиями коллекторов». И остаются там. И находят работу. И начинают «с нуля».

Тем временем

Доведя всеобщую ксенофобию (ненависть наших граждан к всевозможным отсталым «пиндосам» и жителям побеждённой «гейропы») политическая и лояльная к власти финансовая элита будут завершать процесс выдавливания талантливых, но строптивых, дерзких, неугодных.

Их, как никак, еще много!

Нельзя допустить, чтобы способные в силу таланта, знаний и достижений, раскачивали лодку или инициировали никому не нужные процессы преобразований. В частности, клятой демократизации и либерализации экономики на фоне массового исхода малого и среднего бизнеса, не говоря уже о крупном, лучшие представители которого наполовину слились в офшор.

Ведь это главное для России («либерастическое») зло. В целях дестабилизации оно насаждается в нашей патриархальной стране господ, стране рабов агентами Запада на гранты Сороса. И в 100 случаях из 100 это происходит исключительно с целью подрыва бесценных устоев многовекового угоднического рабства русского народа.

Что делать?

Извечный русский вопрос. Иерархам критически важно закрутить гайки объединив 148 миллионов россиян единой скрепой и расписав красками народного гнева образ коварного внешнего врага. Стоит продолжить создание системы, при которой даже бывшие друзья-прикорытники, недополучившие «плату за верность», станут врагами, подлежащими «очеловечиванию». То есть, присоединению к «территории правды» методом «возвращения домой».

Добро пожаловать, будущие «тожероссияне»! Как и от «вернувшегося Крыма» после торжественного воссоединения от вас отвернутся все, в том числе, главные лояльные банкиры и главные лояльные предприниматели всея Руси.

В глубине души они не верят ни в какие патриотические ужимки и боятся. Понятно же, что с отключением России от международной банковской системы (и желательно от интернета) закончится кино, где они играют центральные роли.

Долго ли придётся мучиться простым русским на их планете всеобщей справедливости, где за вычетом 70 евро коммуналки пенсионеру с пенсией в 100 евро остаётся ещё 30? Не долго. И на оставшийся 1 евро в день можно купить, «что хошь». Кушайте, не стесняйтесь. Но лучше вложить в отечественную экономику, купить биткоины или отнести в сберкассу, положив на вклад «Чёрный день».

Вера в «Чёрный день» — это и есть наша последняя скрепа. Он непременно будет, когда степень конфронтации территорий «правды» и «лжи» мира сего достигнет запредельной точки, и однополярному миру будет положен конец. Начнётся обмен «любезностями», полетят, наконец, ракеты, на которые были потрачены ваши пенсии и зарплаты, дорогие россияне, а после настанет долгожданная ядерная зима.

Такая история.