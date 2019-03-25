В Беларуси решают выйти из состава Союзного государства
В Беларуси решают выйти из состава Союзного государства

Многолетнее кредитование и субсидирование белорусской экономики названо рычагом давления

42-летняя депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая, являющаяся одной из двух народных избранниц, допущенных властью в белорусский парламент, на своей странице в Facebook предложила провести референдум по вопросу выхода Беларуси из Союзного государства.

Пост приурочен к очередной годовщине объявления Белорусской Народной Республики, которая была провозглашена в 1918 году в предлагаемых обстоятельствах немецкой оккупации, когда на территории нынешней Белоруссии отмечался подъём национальных движений.

В последние годы годовщина объявления БНР стала праздником антироссийски настроенных националистических сил в этой стране

В очередной раз он был отмечен с размахом в ряде городов Беларуси вчера, 24 марта.

Депутат Анна Канопацкая подчеркнула, что вопрос сохранения независимости и суверенитета Беларуси сегодня стоит остро. По её мнению, Союзное государство было реализовано лишь на бумаге и в части создания формальных органов. Депутат упрекнула российских политиков, которые, с её точки зрения, используют данный «проект для экономического давления на Беларусь».

Ранее посол и спецпредставитель Президента Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич заявлял о том, что Россия всегда выступала за развитие Союзного договора и поддерживала Республику Беларусь с момента создания Союзного государства (с 2000 по 2010 в объеме до 2-3 млрд долларов США, а в последние годы объем финансовой помощи соседнему государству составляет 5-6 млрд в год).

Эта поддержка кажется белорусскому руководству недостаточной.

Сегодня белорусская сторона требует внутрироссийских цен на и без того дёшево предлагаемые Россией для Беларуси ресурсы (газ и нефть, на переработке которой зарабатывают белорусы).

В прошлом году также стало известно, что команда президента Александра Лукашенко рассчитывает на компенсацию российского налогового манёвра и удешевление кредитов

Такую постановку вопроса посол и спецпредставитель президента РФ в Беларуси считает, в целом, возможной. Однако Михаил Бабич, безусловно, выражающий позицию Кремля, счёл исполнение требований белорусского руководства невозможным без реализации ряда положений, которые предусмотрены Союзным договором.

Речь идёт о единой денежно-кредитной, инфраструктурной, налоговой, промышленной политике, а также создании совместных институтов управления Союзным государством.

За 23 года существования упомянутого надгосударственного образования реализовано не было практически ничего. Официальный Минск в минувшие годы прозрачно намекал Москве на необходимость создания неких «равных условий», под чем, прежде всего, понималось создание эмиссионного центра российской валюты на территории Беларуси в случае перехода страны на российский рубль.

За любыми намёками Кремля на то, что РФ тратит гигантские средства при кредитовании и субсидировании государства, предпочитающего сохранять полный суверенитет и подчёркивать свою независимость, следует весьма нервная реакция белорусских официальных органов.

В частности, официальный представитель МИД Республики Беларусь в ответ на заявления Михаила Бабича назвал российского посла «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», потребовав надлежащего пиетета к истории и специфике страны пребывания. 

В ответ на недипломатичные высказывания белорусской стороны, российский МИД проявил необычно сдержанную реакцию в адрес союзника, попросив проявлять больше уважения к представителю российского государства

Сегодня, в преддверии очередных выборов на пост президента, в соседней республике идут процессы консолидации власти и оппозиционных структур, лидеры которых неоднократно задерживались в ходе проведения ими демонстраций и митингов, а затем подвергались административному и уголовному наказанию.

Тандем власти и оппозиции стал возможным на фоне тщательной двусторонне прорисовки образа врага в лице, якобы, намеренной аннексировать Беларусь по крымскому или более мягкому (экономическому) сценарию России. Нежелание России продолжать политику нескончаемого бюджетирования зарвавшейся страны-соседки воспринимается властными и оппозиционными структурами, как инструмент политического и экономического давления, использование которого, якобы, направлено на вхождение Беларуси в состав Российской Федерации.

В итоге российский союзник берёт курс на Запад, настойчиво предлагая вернуться послу США, выдворенному из страны в 2008 году.

Русский язык, являющийся одним из государственных в стране, постепенно исчезает из обихода

Сначала ему не нашлось места в столичном метро. Совсем недавно надпись на английском сменила надпись на русском на железнодорожном вокзале.

В Беларуси участились случаи преследования российских граждан. Так, в канун Нового года была осуществлена попытка выдворения российской гражданки Анны Красулиной под надуманным предлогом (безбилетный проезд). Двое получивших административные штраф многодетных россиян, которые должны были покинуть Республику Беларусь и оставить свои семьи на произвол судьбы, предпочли свести счёты с жизнью.  

Подчёркнутое бездействие России, которая не спешит защищать своих граждан, объяснимо. Ставить на место «братьев», начинающих в жёсткой форме требовать всё больших и больших преференций в обмен на лояльность, которая на поверку почти всегда оказывается очередным предательством, не хочется.

Но похоже придётся.

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