Агония Союза независимых государств

«...не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена».

Пророческие слова сказаны Фёдором Достоевским в 1877 году, за 114 лет до распада Российской Империи — СССР.

Классик русской литературы, пророчески описавший в своём «Дневнике писателя» грядущую жизнь отколовшихся от России народов, ошибся только в одном. Интриговать и клеветать против России в угоду Западу, начали отнюдь не только славяне (украинцы и белорусы, которые, не имея своих классиков литературы, считают Достоевского своим). Демонстративно презрительное и негативное отношение к России — прерогатива всех народов, для которых «мрачный Северный колосс» на протяжении столетий жертвовал кровью, силами и деньгами.

Зачем? Ради чего? Чтобы вдоволь испить чашу своей «маленькой смешной ненависти», о которой упоминает в своём «Дневнике…» Достоевский.

Какова этимология этой ненависти к России?

8 декабря 1991 руководители России, Украины и Беларуси подписали в Беловежской пуще приговор СССР. В развале супердержавы кто-то винит эту «святую троицу» заговорщиков. А кто-то предъявляет претензии Михаилу Горбачёву за малодушие, за то, что своевременно не завинтил гайки, не взял распадающуюся страну «в ежовые рукавицы».

Однако ни Горбачёв, каким бы плохим он ни казался на сегодня, по прошествии почти трёх десятилетий с момента распада Советского Союза, ни «трое из Беловежской пущи» не смогли бы развалить сверхдержаву, если бы под неё не были заложены две мощные мины.

Та часть российского общества, которая грезит сегодня реинкарнацией товарища Сталина, на деле скучает вовсе не по черным воронкам и безостановочной работе «товарища Маузера» в подвалах

Сталинская эпоха, какой бы чудовищной она не казалась нам с колокольни книг и кинокартин, снятых о ней, была последней версией социализма, при которой квалификация кадров имела решающее значение при выборе лиц, из числа которых формировались национальные элиты.

А далее? Хрущевская оттепель и брежневский застой трагично похожи на наши дни. Именно в эти годы в России и «пристёгнутых» к ней республиках, а также калькировавших наши ошибки странах социалистического лагеря, расцвели пышным цветом кумовство и блат. Профессионализм и уровень образованности, как единственно возможный путь во власть, был низвергнут.

Советский мир стал по Гамлету вывихнут

Талантливые, интеллигентные, одарённые оставались в низах, образуя диссидентские круги. В верха прорывался «озорной сброд» — братья и любовницы, сынки, дочки, частенько не смыслящие ничего в профессии, политике, но парившиеся в банях, спавшие, выпивавшие с нужными людьми.

Так было в России. А в республиках? Мина замедленного действия, закладывавшаяся там, была двойной. Блат и кумовство были хитро сплетены со взятой на вооружение политикой подготовки национальных кадров.

В какой-то момент партия приняла решение формировать аппаратную, научную, творческую элиту исключительно из «местных»

Дескать, татарин, якут или грузин лучше проникнется «партийной риторикой и мыслью», если она зазвучит из уст человека его кровей.

Время показало: ошибочное решение «доводить политику партии устами соплеменников» сформировало ещё один — «контрольный» — взрывной механизм.

«Двойной нельсон для Империи»

Иерархами в союзных республиках становились недалёкие люди, которых к управлению нельзя было допускать ни в каком виде, но при этом их «селекция» шла с учётом этнической принадлежности каждого, что предопределило формирование сепаратистских ячеек.

Всё происходило так, словно кто-то забыл историю ХХ века, ярко продемонстрировавшую, что может случиться, если у власти сосредотачивается n-ное количество людей, во главу угла ставящих национальную идею, создающих на её основе систему «свой/чужой» и методично вытравливающих тех, кто не попадает по языковому, религиозному, расово-национальному признаку под определение «своих».

Запущенные процессы, стали отличным фундаментом для:

- присвоения так называемыми «национальными элитами» общесоюзной собственности.

- развития русофобских настроений под маской «нацыянальнага адраджэння».

Речь о настоящей русофобии – ненависти к русским и всему русскому. Хотя сейчас ура-патриоты именуют «русофобией» неприятие внутренней и внешней политики действующей власти

К моменту распада Советского Союза, в котором каждая вошь видела избавление от дефицита мыла и туалетной бумаги, у власти во многих бывших союзных республиках оказались не слишком искушённые в вопросах ведения внутренней и внешней политики, национал-авантюристы и откровенные демагоги, взошедшие на президентские посты на положенные 4-5 лет, но пролонгировавшие теми или иными средствами период своего правления на неопределённый срок под предлогом необходимости доведения начатых ими процессов модернизации государств до логического завершения.

Эти люди кромсали пусть не идеальную, но выстроенную хоть в какой-то логике архитектонику союзной собственности, ставя во главу угла лишь узурпацию власти в доставшихся им владениях, но никак не интеграционные процессы, пусть они могли стать хоть трижды спасительными в предлагаемых обстоятельствах возникновения новой (капиталистической) модели экономики.

«Россия нам всем должна!»

В полном соответствии с пророчеством Достоевского 114-летней давности возопили главы бывших союзных государств, положив начало системному выклянчиванию у вечно пьяного первого русского президента безвозвратных кредитов, ресурсов, дотаций.

Шёл стремительный процесс перехода и консолидации общесоюзного (а когда-то и общенародного) капитала в руках «национальных элит», принявших как данность тот удивительный факт, что республиканское имущество при распаде СССР «от щедрот души русской» было передано в собственность по принципу территориальности — без-воз-мезд-но.

Строившиеся на союзные деньги стратегические объекты Беларуси оставались у белорусов, реформировавших вместо нас русский язык и ставших в одночасье «белАрусами». Разрабатывавшиеся месторождения газа в Туркмении переходили туркменам. Ну, а уж если коснуться больной темы и вспомнить про Крым, ставший «ближним зарубежьем» и принадлежавший теперь «воевавшим за него» во времена Екатерины II «украинцам», то и вовсе становится смешно и грустно.

Российская Федерация стремительно ослабела в своём экономическом, военном, политическом потенциале, раздарив ей принадлежащее в обмен на иллюзорные гарантии лояльности республик. Лояльности, невозможной по определению, так как в этих республиках с благословения союзного центра десятилетиями методично взращивались политики, настроенные по отношению к нам негативно

Ухватившие этот кусок «братья» поспешили «отблагодарить» Россию.

В ответ на безвозмездную раздачу союзного имущества, созданного на российские деньги, возникли термины «советская оккупация», «имперские замашки России», зазвучали обещания «уйти на Запад». В республиках зачастили европейские и американский лидер (на тот момент — Билл Клинтон), расправлявший ленточки на венке у памятников победы.

Низкий шантаж, предпосылки которого были очевидны задолго до распада Советского Союза, вынудил Россию вложить миллиарды долларов в создание заведомо провального проекта под названием СНГ «Содружество Независимых Государств», которое с подачи Бориса Березовского многие называли Содружеством Небогатых Государств

Абсурдность Содружества Независимых Государств заложена в его «Библии»

Таким документом можно считать Алма-Атинскую декларацию, вобравшую в себя смехотворные постулаты «содружества». Согласно декларации СНГ работает «на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни над государственным образованием».

Но чем оно тогда является? Зачем оно и для чего? И какие, собственно, принципы равноправия, если речь идёт, к примеру, о такой махине, как Россия, и не стоящей с ней рядом по экономическому потенциалу Белоруссией? С этой страной годы спустя будет подписано такое же «многообещающее» соглашение о создании (как оказалось, опять-таки никчёмного для России) Союзного государства. И опять на условиях «равноправия», которого по определению не может быть

СНГ, как и Союзное государство, не вызывающее у адекватных политиков ничего, кроме недоумения, был и остаётся отчаянной, но не сработавшей попыткой России удержать бывшие союзные республики в числе своих друзей и соратников.

— Платите нам! Платите за вашу «оккупацию» во времена СССР! Открывайте для нас ваши рынки! Создавайте в России для наших граждан лучшие условия для жизни и работы (куда более приемлемые, чем для россиян на территории иных «дружественных» республик). И тогда — может быть! — войска НАТО не будут стоять в 100 км от Смоленска. Тогда — вполне возможно! — русские не будут окончательно выдавлены из страны, где в честь «безвременно покинувших пост» национальных лидеров называют столицы.

Детерминанта СНГ чудовищна

Входящие в орбиту Содружества страны хотели и продолжают хотеть видеть в лице России дойную корову (читай – получая от неё всё и даром, как во времена «проклятого СССР»). Но при этом предпочитают вести себя с нашей страной на новый манер – свободно и независимо, рыночно и, порой, даже хамовато.

Эпоха Ельцина действительно предполагала продолжение раздачи «с барского плеча» не только советского, но и теперь уже российского имущества. Налогоплательщики РФ вынужденно потворствовали иждивенческой модели поведения «братских республик».

Мы по принуждению разделяли главный страх российских властей: «Если мы не будем кормить наших «братьев» (читай — окружающих нас дармоедов), их будет кормить «дядюшка Сэм»

Ельцин ушёл… И в 2004 году Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено политике России в СНГ, говорит о том, что Содружество должно стать реально работающей влиятельно надгосударственной мировой структурой, либо его участников ждёт падение интереса к пребыванию в нём.

А был ли он?

Да. Интерес окружающих нас (по Достоевскому) племён к получению «халявных» углеводородов, электроэнергии и сырья, а также к беспрепятственной работе в наших основной и северной столицах, где зарплата многократно превышает заработок в их «удельных княжествах», неиссякаем.

Поведение «братских республик» из числа стран СНГ уходило за шаблон хоть каких бы то ни было не то что дружеских, но хотя бы партнёрских отношений:

- активы в этих государствах продавались иностранцам, когда их хотела выкупить Россия.

- русские и русскоязычные подвергались притеснениям, откровенной дискриминации, гонениям и травле.

- стратегические бомбардировщики, которые хотела спасти от уничтожения Россия, ломтями нарезались, уничтожаясь, за деньги, охотно взятые «братьями» у стран НАТО.

Цивилизованный развод стран бывшего СССР превращался в нескончаемую обдираловку РФ — вечной должницы удельных князьков из «братских стран», которые получив статус стран-членов ООН, возомнили, что могут говорить с Россией на равных

При этом, невзирая ни на какой «прикорм», русское/советское методично вытравливалось из геополитического и культурного пространства бывших советских республик. Методы были разные: переход на латинский алфавит, исламизация в параллель с гонением христиан, «ліцьвінізацыя» в параллель с поставками санкционной продукции через прозрачную границу с Белоруссией.

Стало модным «тестировать» терпение России

- вступая в различные антироссийские альянсы и «приседая» перед ключевыми противниками России-кормилицы под предлогом «ведения многовекторной политики». Под ней подразумевался шантаж ущербных стран, в классическом понимании не являющихся государственными образованиями и не имеющими самодостаточной экономики.

- прописывая алгоритмы местечкового патриотизма, в котором непременно сквозила антироссийская риторика и рисовался образ вечного врага-оккупанта.

- откровенно презирая интересы РФ, несмотря на недвусмысленные (и – надо сказать! — очень тактичные) намёки на необходимость уважительного отношения к ним.

Почему бы не положить конец этому балагану?

Пора бы. Терминальная стадия заболевания под названием СНГ прошла. Для агонии все допустимые сроки тоже вышли. Пытаясь понять, что такое СНГ или, к примеру, Союзное государство Беларуси и России сегодня, мы нервно смеёмся. Недаром председателем союзной телерадиовещательной компании на протяжении долгих 11 лет являлся юморист и клоун Игорь Угольников.

Вбить бы последний гвоздь в крышку гроба

И закончить на этом, восстановив границы. Но пребывание бывших республик СССР в Содружестве Независимых Государств обусловлено стремлением национальных элит к получению от России достаточной для поддержания десятилетиями не меняющихся режимов ресурсной и финансовой помощи. А «великотерпение» России, ставшей после 2014 года и вовсе мировым изгоем, необходимостью поддержания хотя бы номинально хороших отношений с соседями.

Ни для кого не секрет, что эта помощь безвозвратна, безвозмездна, а в подавляющем большинстве случаев катастрофично невыгодна для российской экономики и, по сути, является подстраховкой от прогнозированного еще полтора столетия назад Достоевским ухода окружающих Россию племён на Запад.

Но ведь, де-факто и де-юре, этот уход уже состоялся. Братские республики, взять хотя бы Беларусь, без намёка на малейшее согласование с РФ, устанавливают режим многодневного безвизового посещения для иностранцев, упрекая Россию в том, что она для защиты своих интересов вводит на западном рубеже пограничный контроль и представляя это… как «небратский шаг» со стороны Российской Федерации.

Ну, не оксюморон ли? Удивительно ли, что в этой ситуации 78% российских граждан (согласно опросу ВЦИОМ) выступают за введение визового режима с одной из самых дружественных республик, которая в ответ вопиет:

— Как?! Вам не нравится, что мы, не согласовав данный шаг с вами, открыли двери для проникновения в вашу страну всех, включая резидентов запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ?!

Но ведь мы независимое государство. Да, пускай вот уже 27 лет выдающее за «экономическое чудо» прожигание ваших денег и дармовых ресурсов. Но независимое, самостоятельное, свободное. И – да! — мы вправе называть вашего посла и спецпредставителя бухгалтером и счетоводом, когда он, пытаясь расставить точки над і, поясняет, что российская дотационная помощь (безвозвратная на 100%) исчисляется десятками миллиардов долларов. И упрекать его в том, что он не видит разницы между федеральным округом и независимым (маленьким, но гордым государством).

Братья, будем честны? Этой разницы не видит никто

Россия от этих многомиллиардных финансовых вливаний в убыточный «регион», считающий себя «европейской державой», не извлекает не только выгоды, но и несёт катастрофические убытки. И для того, чтобы «закрыть проект» под названием «Республика Беларусь» президенту России Владимиру Путину достаточно было бы установить на пару месяцев для Белоруссии цены, которые платит за ресурсы ФРГ.

Но Путин, надо отдать ему должное тактичен. Пока что он отказывает своему товарищу по лыжне в компенсации суверенного налогового манёвра России. Потому что требование его компенсировать не только абсурдно, но и неприлично.

А что же другие государства-члены СНГ?

Молдова

Ещё в 2014 году, после того, как Россия дала втянуть себя в конфликт с Украиной, эта страна ратифицировала соглашение с Евросоюзом, открыв для европейских товаров свой рынок. Этот шаг вынудил Россию, в свою очередь, закрыть свой для молдавских товаров во избежание реэкспорта «санкционки».

Потуги молдавского президента Додона нормализовать отношения с Россией, блокируются парламентом этой страны, решения которого играют ключевую роль. В 2018 году в стране была зарегистрирована инициатива о выходе из СНГ и зазвучали предложения «выставить многомиллиардные счета за оккупацию Приднестровья».

После инцидента в Солсбери Молдавия присоединилась к антироссийской истерии, выслав трёх русских дипломатов

На некоторое время Россию даже покидал молдавский посол. Жаль, забыл прихватить с собой трудовых мигрантов, которых в России на сегодняшний день набралось больше полумиллиона. Немногим менее года назад, в июне 2018 года, Конституционный суд этой «братской» страны приступил к решительному выдавливанию русского языка из обихода, отказав ему в статусе языка межнационального общения. Граждане больше не имеют права обращаться на нём в органы власти. Нормативно-правовые акты на русский язык больше переводиться не будут.

Такие вот «друзья». Так и стоит перед глазами лицо Михая Волонтира (символ переменчивости симпатий молдаван к русским). Михай Ермолаевич блестяще исполнил роль Будулая в мини-сериале советских времён «Цыган», где любовью всей его жизни становилась донская казачка Клавдия, а сыном – приблудный цыганёнок.

Но именно он в 1990 году кричал «русским оккупантам»: «Чемодан, вокзал, Россия!». Впрочем, когда Михая Ермолаевича подкосил диабет и «накрыла» слепота, актёр приехал лечиться в Санкт-Петербург. Спонсировали Волонтира Правительство Москвы, театральная общественность и русские предприниматели, полюбившие его образ.

Светлая память советскому и молдавскому актёру, ушедшему из жизни в 2015 году.

Казахстан

Казахстан — один из рекордсменов по подписанию с Россией договоров о вечной дружбе. Почвой для этого является широкий диапазон возможностей в сфере топливно-энергетического комплекса. В Казахстане наш Байконур. Есть взаимодействие в атомной электроэнергетике.

Официальный теперь уже Нурсултан ведёт «многовекторную политику». Совсем как белорусский Минск, плавно выбирающийся из-под пресса санкций, под которые он угодил, когда на Западе сбились со счёта, вычисляя, в который раз Лукашенко собрался в президенты.

Бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев был единственным из доживших до нашего времени, и остававшихся на посту боевым «звеном», единящим политическую культуру советской эпохи с культурой постсоветского времени

Нурсултан Абишевич стремился дружить со всеми. И с Китаем, и с Россией, и с Америкой. В мирное время в таком подходе нет ничего зазорного. А вот в ситуации жёсткого клинча и холодной войны, пожалуй, есть. Хотя понять Казахстан можно. Казахстан — достаточно сильная постсоветская страна, обладающая достаточными природными ресурсами, несёт убытки, вызванные антироссийскими санкциями.

Известный политолог и политтехнолог Анатолий Вассерман заявил «Русской планете»:

Насколько я могу судить, Назарбаев принял такое решение, которое при всей своей внешней эффектности не изменило практически ничего. Мало того, что должность президента принял человек долгие годы работавший с Назарбаевым, так еще вдобавок и официальным преемником президента стала старшая дочь Нурсултана — Дарига, так что если что-то случится с первым президентом, а новый не оправдает надежд своего предшественника, его можно будет без малейших проблем сменить. Но и сам Нурсултан Назарбаев оставил за собой пост председателя Совета безопасности, предварительно наделив этот пост множеством дополнительных возможностей. Этот орган теперь может, по сути, влиять на любые вопросы внешней и внутренней политики государства, потому фактически для Назарбаева ничего не изменилось, кроме названия таблички на его кабинете — на уровне его влияния нынешняя перестановка не скажется никак. Будут ли какие-то изменения в отношениях с Россией — не берусь сейчас прогнозировать, но если и будут, то лишь те, которые сам Назарбаев в той или иной форме одобрит. Вероятность полного распада СНГ никогда нельзя исключать, но сейчас у руководителей стран СНГ в гораздо лучшей степени, в сравнении с предшественниками, развито понимание, чем лично им может грозить такой шаг. Старые иллюзии уже не работают — граждане республик смогли на собственной шкуре испытать все «прелести» «парада суверенитетов» и вряд ли кто сегодня захочет наступать на те же грабли.

По мнению исследовательского института Jamestown Foundation, именно Казахстан вприпрыжку отходит от «русского мира», решив до 2025 года перейти на латиницу. Этот процесс ещё два года назад был назван «задачей стратегической важности» ключевым инициатором «латинизации» казахского языка. Им является бывший председатель Сената парламента РК, ставший преемником Назарбаева — Касым-Жомарт Токаев.

Новый 65-летний лидер Казахстана — из числа «заботливо взращённых» в России национальных элит

Окончив МГИМО, он выбрал в жёны русскую девушку, работал в аппарате МИД Советского Союза, трудился в советском посольстве в Китае.

Нет никаких сомнений! Пока жив Назарбаев, действия Токаева будут продолжением политики Нурсултана Абишевича. Но та поспешность, с которой переименовывают города и улицы в Казахстане, намекает на то, что вскоре руки у Токаева будут развязаны руки.

Позиция человека, который «продавливал» латинизацию казахского языка, и намекал на то, что русский мир казахам не так уж близок, вряд ли будет пророссийской.

Политконсультант, эксперт по коммуникациям Алена Август:

Я не думаю, что в случае с Казахстаном может произойти что-то трагичное для нас, потому что мы прекрасно видим, что человек, чьим именем теперь названа столица республики, он власть свою не потерял. Это просто, скажем так, другой уровень и формат влияния на то, что происходит в стране. Беспокоиться в любом случае нужно — хотя бы для того, чтобы «нюх не терять». На самом деле очень важно держать руку на пульсе и в то время, когда наша внешняя политика направлена всегда на то, чтобы устанавливать взаимовыгодные отношения и не терять тех контактов, которые были — нас всех в какой-то степени «держит» наше общее прошлое, которое ещё не ушло из памяти. Все те, кто принимают сегодня решения, родились в СССР, это обстоятельство много значит для большого числа людей. Поэтому пока мы проводим такую политику, мы знаем, что наши западные «партнёры» во многом заинтересованы в том, чтобы те границы, которые есть на карте, стали бы и реальными границами в жизни государства, которое когда-то было единым целым. И очень важно беспокоиться, чтобы понимать все риски, а не благодушно считать, что складываемую десятилетиями и веками дружбу народов ничто не может разрушить.

Сближения с РФ по ряду вопросов ждать не стоит. Главный казах, пришедший на смену Назарбаеву, держит нос по ветру. Хорошие отношения с РК, у руля которой теперь стоит бывший вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и заместитель гендиректора ООН, возможно сохранятся. А партнёра и соратника в лице «братьев», мечтающих об интеграции в «глобальное пространство» и делающих в этом направлении решительные шаги, видеть вряд ли разумно.

Хорошо ли русским в Казахстане?

Пророссийские течения были подавлены жёсткой рукой Нурсултана Назарбаева, ставшего на прошлой неделе живым памятником самому себе. Продать русским квартиру в Алматы или теперь уже бывшей Астане, а ныне Нурсултане, практически невозможно. Разве что по запредельно низкой цене. Между казахами существует негласная договорённость: «У русских квартиры не покупать». Почему? Уедут сами – достанется даром.

Рассказывает Александр Шатилов, декан факультета политологии и социологии Финансового университета при Правительстве РФ:

В целом, произошедшее привело скорее к ослаблению позиции России в Казахстане. Новый президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главой комитета национальной безопасности Каримом Масимовым представляют «прокитайскую партию», дочь первого президента и спикер парламента Дарига Назарбаева больше ориентирована на партнерство с Западом и считается проамериканским политиком. Сам же Нурсултан Назарбаев в целом является человеком лояльным по отношении к Российской Федерации, но в последнее время он от неё заметно дистанцировался, хотя и выступает, причём последовательно, за экономическое сотрудничество между странами. Как минимум пока жив Назарбаев, это партнёрство будет лишь развиваться, что важно, ведь Казахстан является на сегодня вторым нашим торговым партнёром в СНГ. Нельзя сказать, что Казахстан дистанцируется от нас радикально. Скорее он продолжит играть на противоречиях трех великих держав — России, США и Китая. Надо признаться, мы изначально очень опрометчиво посчитали, что Казахстан «всё равно никуда не денется» и по умолчанию будет находиться в зоне нашего влияния. Как следствие, получили заметное ослабление своих политических позиций там. Если же говорить в целом про СНГ и центробежные тенденции, то оно изначально и не было крепким образованием, аналогии с СССР я бы не стал проводить. А сегодня «Содружество» представляет собой и вовсе рыхлую и изношенную оболочку Советского Союза.

Армения

В следующем месяце Армения будет отмечать годовщину Бархатной революции, в процессе которой её лидер Никола Пашинян педалировал тему всестороннего развития отношений с Россией.

Риторика заявлений была весьма многообещающей. Ведь Пашиняном, занявшим в мае 2018 пост премьер-министра Армении, был обещан «качественно новый уровень» взаимодействия с нашей страной.

— В наших протестах нет ни капли антироссийских настроений! — бил себя пяткой в грудь революционер, прося российскую сторону обратить в ракурсе возможного снижения цен на русский газ для армянских потребителей.

Антироссийской риторики в протестах, действительно, почти не было. Как, впрочем, и антиамериканской или антиевропейской. Весьма осторожен был Пашинян и в высказываниях по ОДКБ, подчёркивая, что он никогда не настаивал на том, чтобы Армения сложила с себя обязанности по исполнению договора.

В ответ звучали не менее тёплые слова российского президента о многовековых традициях — извечной скрепе двух, опять-таки, братских народов. Дежурно упоминалась важность региональной стабильности и безопасности.

Пашинян слово «сдержал», сформировав свой кабинет из числа министров, действительно, уделивших много времени российским отношениям. А точнее — их тотальной дискредитации

Назначение на ключевые посты тех, кто работает на «задекларированных врагов России», — тревожный сигнал. О каком «резком подъёме» в отношениях между двумя странами идёт речь, если одну из силовых структур возглавляет родной брат человека, который руководит такой организацией, как «Открытое общество — Армения»? Она «фонтанирует» антироссийскими проектами среди молодёжи. Вопрос риторический.

«Прорыва» в отношениях России и Армении нет. А вот серия крайне неприятных инцидентов, ответственность за которые записана на счёт 102-й военной базы РФ, несущей боевое дежурство в Гюмри, в рамках Объединенной системы ПВО Содружества Независимых Государств, есть.

Гражданка Армении Джульетта Гукасян погибла от рук неизвестного убийцы, которым подозрительно быстро сочли одного из российских военнослужащих. То ли парень, действительно, согрешил, как его однополчанин, спьяну залезший в сентябре 2018 в свадебный салон, то ли на 102-ю военную базу решили записывать весь криминал в Гюмри. Представители партии «Европейская Армения» уже топчутся у ворот российского посольства с плакатами и воззваниями, суть которых сводится к ликвидации российского военного присутствия в Армении.

Печальные инциденты, пока что, не вызвали особой антирусской истерии. Большинство здравомыслящих армян понимает, что вывод базы будет означать потерю работы для очень многих жителей этой страны. Это вызовет серьёзный экономический дисбаланс, как произошло когда-то в Грузии. Но ведь провокации могут повторить, явив миру целую палитру армянских жертв, павших от рук убийц. И тогда «пророссийски настроенному» Пашиняну останется лишь развести руками.

Азербайджан

Тот факт, что, согласно данным ЦБ РФ, в Азербайджан ежегодно переводится из России порядка 1,2 млрд долларов от проживающих в нашей стране 603 тысяч Азербайджанцев (данные ГУВМ МВД РФ) никак не коррелирует с ухудшением отношений между Россией и Азербайджаном.

Причин обострения отношений много. Это и закрытие в 2018 году, в Москве «Всероссийского азербайджанского конгресса», являвшегося цитаделью азербайджанской диаспоры в Москве. И «трёшечка», которую ни за что, ни про что азербайджанцы «впаяли» гражданину РФ, блогеру Александру Лапшину. Вся вина этого человека заключалась в том, что он наведался в Нагорный Карабах. Но всё это не идёт ни в какое сравнение с выходками, которые позволяют себе азербайджанские СМИ, которые называют леди №1 отечественной дипломатии Марию Захарову дипломатом из подворотни.

Азербайджанская сторона не оригинальна. В адрес России звучат упрёки в имперских амбициях. Путину «предъявляют» стремление ввести под любым предлогом в Азербайджан миротворческий контингент и подчинить себе Баку.

Безо всякого миротворческого контингента рычагов влияния на Азербайджан у России предостаточно

Одних лишь овощей и фруктов из этой солнечной страны на рынки РФ поступает на сумму порядка полумиллиарда долларов. К европейскому потребителю Азербайджану, принципиально не желающему вступать в ВТО, что повлечёт контроль над качеством продукции, доступ закрыт. Кушайте, дорогие россияне!

Болезненным является энергетический вопрос. Затратив $45 млрд на «Южный коридор», по которому газ может течь в ЕС через Грузию и Турцию в обход России, Азербайджан поступает не по-дружески, открывая в ситуации критического обострения отношений с Евросоюзом возможность приобретать у него газ напрямую. Чем отвечает РФ? «Турецким потоком», который является альтернативой азербайджанскому «Южному коридору».

В общем, «так себе братья»! На поверку – конкуренты.

Хотя…

Туркменистан

После падения СССР туркмены так и не смогли сделать источником своего процветания колоссальные объёмы природного газа, которые (по данным главы «Туркменгаза») составляют 50 трлн. куб. м. (абсолютный, кстати, мировой рекорд, хотя цифра, конечно же, преувеличена).

О «дружбе» России с этой страной красноречиво говорит тот факт, что с недавних пор попасть в Турцию могут лишь… россияне старше 60 лет. Другим визы (между странами действует визовый режим) попросту не дают. А ведь когда-то именно с Туркменистаном у России существовал договор о двойном гражданстве. Он был подписан в 1993, а спустя 10 лет расторгнут по инициативе туркменской стороны.

Граждане РФ, жившие в Туркменистане, в одночасье должны были тихо и безропотно покинуть свои квартиры, так как… продать их они не могли

Правом собственности в Туркменистане иностранцы не наделены.

С 2013 года эти несчастные стали заложником «дружественного» Туркменистана, из которого выехать не могут. Выезд разрешён исключительно по паспортам этой страны. Но загранпаспорта людям, сохранившим российское гражданство, Туркменистан принципиально не выдаёт. Российские документы, «оставшиеся у них на руках», они могут использовать по назначению, сказав спасибо стране, которая бросила их на одном из самых зловещих участков Содружества, посоветовав устами дипломатических представителей… закопать краснокожие паспортины с двуглавым орлом. Совет плохой: за сокрытие российского гражданства в Туркменистане предусмотрена уголовная ответственность.

Судьба людей, имевших два паспорта и оставшихся волею судьбы в Туркменистане, остаётся причиной треволнений российского МИДа и СПЧ, бьющего в набат по поводу ущемления прав российских граждан в этой стране

А экономика? Туркменистан умудрился испортить отношения с представителями не только российской, но также иранской газовой сферы. Вот уже 10 лет, начиная с 2009 года, ключевым импортёром туркменского газа, являются китайцы, установившие на ресурсы вполне символическую закупочную цену. КНР вложилась в разработку туркменских месторождений газа и втянула Туркменистан в нескончаемую долговую кабалу. В итоге вместо обещанной «Эпохи счастья и могущества» страна погрузилась в классическую нищету.

На всестороннюю дискриминацию русских, вытеснение на обочину жизни, преследование обращал внимание даже ООН. И это при том, что супруга Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) была русской женщиной.

В общем, Туркмения — страна для туркмен. Не так ли, брат Гурбангулы?

Кто там ещё?

«Святая мигрантская троица» — таджики, узбеки, киргизы — резиденты беднейших государств СНГ. Страны Содружества, которые поставляют нам в избытке легальную и нелегальную рабочую силу, оказывают России «уникальную услугу», выкачивая из РФ 50 млрд долларов в год. Эти средства отправляются в города и аулы «дружественных» нам стран людьми, которые ежегодно получают 1,7 млн разрешений на работу ежегодно. Звучат голоса, что их мало. Нужно больше!

Но, разумеется, цифра занижена. Большинство не заморачивается получением официальных документов, работая нелегально. Много ли их? В одной лишь Москве (по официальным данным на ноябрь прошлого года) пребывает 1 249 664 мигранта. Каждый десятый. И это количество гостей и тружеников, которые работают легально. А нелегально?

Реальная цифра не поддаётся счёту. Но умножай на два и даже три — не ошибёшься

Ситуация с миграционными потоками в России куда катастрофичнее, чем в Соединённых Штатах. Несмотря на наличие границ со странами Средней Азии, количество людей «попавших в Россию непонятно как» (с липовыми, просроченными, поддельными документами) зашкаливает настолько, что МВД РФ пришлось засекретить от греха подальше статистику по этнической преступности.

Зачем? Дабы не будоражить общественность, которая может посчитать, что ситуация с мигрантскими потоками чуть похуже, чем во времена монголо-татарского ига.

Получающие от нас полсотни миллиардов $ отступных гости столицы благодарят нас, ей-Богу, своеобразно. Ещё в 2011 году, до «засекречивания» информации по этнической преступности, СКР бил в набат, сообщая, что половина изнасилований в столице и каждое седьмое убийство — дело рук мигрантов из стран «святой мигрантской троицы».

Профессор и доктор юридических наук из Федерального государственного казённого учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт России» Пётр Николаевич Кобец полагает, что количество неучтённых преступлений, совершаемых «гостями России» превышает официальную цифру в три раза.

Канули в Лету «старые добрые времена», когда мы читали кошмарные статьи про серийных убийц — коренных москвичей вроде «битцевского маньяка». Или злобных потрошителей украинского происхождения а-ля Андрей Романович Чикатило. Украинцев в России, несмотря на провозглашённый Порошенко, выход Незалежной из СНГ, меньше не стало. Их у нас в стране живёт и трудится где-то 5 млн. Но серийные убийцы у нас теперь всё больше из числа гостей, понаехавших из Средней Азии.

В появлении людей, потихоньку озлобляющихся от жизни в комнатёнках хостелов, где каким-то коперфильдовским чудом помещаются двадцать человек, прямо заинтересованы работодатели, старательно обманывающие государство. Мигранты из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, всё больше работают «по серому». Ни тебе налогов, ни отчислений в ПФР и ОМС.

Благодать для патриотов отечественного бизнеса! «Крышуют» мигрантов национальные диаспоры. Их центры культурной и общественной жизни давно превратились в организации, содействующие получению нелегальных патентов и разрешений на временное (да и постоянное) проживание всему хлынувшему в страну сброду. Иным словом этот контингент не назовёшь, ведь ни для кого не секрет, что в Россию на заработки отправляется самый низкоквалифицированный и необразованный люд.

Мы в нём заинтересованы. И ещё как. Ведь русский Ваня одет, обут, трезв, трудоустроен и предвосхищает повышенную пенсию, которую он получит по достижении теперь уже 65-летнего возраста

Давайте спросим у этого Вани из Калуги, Череповца, Вологды, Смоленска, всегда ли он может трудоустроиться, приложив к этому самые старательные усилия, на зарплату в 30 тысяч рублей?

Это те самые 490 долларов, которые среднестатистический узбек, киргиз, таджик, приобретший в России за n-ную сумму вид на жительство или паспорт РФ (который этнические русские, находящиеся на положении такого же бесправного скота в странах Средней Азии, не могут получить десятилетиями) отправляет домой.

Что касается приобретения паспортов — тут дело выходит за рамки абсурда. Не так давно из России депортирован лидер общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов. Выяснилось, что покровитель таджиков, помогавший своим соплеменникам с легализацией, проживал тут… по поддельному российскому паспорту.

А скольким землякам он помог его приобрести? Чем они заняты здесь? Готовят бомбы для нашего метро, как Акбарджон Джалилов, уроженец киргизского Оша, взорвавший петербургскую подземку 2 года назад, имея на руках паспорт «тоже россиянина»?

Семьям 14-ти погибших, вероятно, хотелось бы знать, кто выдал российский паспорт ему и его отцу, и понёс ли этот чиновник ФМС заслуженное наказание?

«Через 15 лет треть россиян будут мусульманами!»

Горделиво заявляет главный муфтий России Равиль Гайнутдин. Так нам и надо. Придёт час и времена татаро-монгольского ига русские будут вспоминать, как исторический период очень взвешенной миграционной политики.

Подытожим. Ежегодно на трудовом рынке того же Таджикистана появляется порядка 60 тыс. человек, которые не могут найти вакансий у себя дома. На Ближний Восток им путь заказан. Там обосновались мигранты из Пакистана, Бангладеш.

Добро пожаловать в Россию, друзья!

Мы продолжим формировать бюджеты ваших СНГ-шных государств —Украины (которая вышла, но формально осталась, и получает реки российских денег в формате переводов). А еще Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Ну, а вы будете устраивать в нашей стране мигрантские гетто, скупая новостройки, как это делают сегодня граждане бедного Кыргызстана, скупающие новостройки у застройщиков в Москве и устанавливающие на близлежащей территории свои законы.

А если вы будете нарушать наши? Ничего страшного. Буквально три дня назад ТАСС сообщил, что российская сторона любезно объявила для тех, кто презирает миграционное законодательство России амнистию.

Но, если кому-то придёт в голову идея заикнуться о том, что этим странам, окормляемым за российский счёт, пора вернуться под крыло России (уж коль на то пошло и здесь им дом родной — работай, живи, грабь, убивай! — милости просим), то такая идея вызовет бурю негодования и будет названа экстремистской со всеми вытекающими последствиями.

Кто же поставит точку в истории СНГ — самого нелепого из надгосударственных образований?

Тот из российских правителей, кто найдёт в себе мужество признать, что окружающие нас племена (и славянские, и не очень), о которых писал полтора столетия назад Фёдор Михайлович Достоевский, томимы лишь одной мечтой: выкачивать деньги, кредиты, ресурсы из многострадальной России, паразитируя на её теле.

Такая история.