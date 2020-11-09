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Президент России Владимир Путин пока не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Глава государства не торопится делать заявление в адрес нового лидера США из-за юридических моментов.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, все ждут официального объявления. А пока его нет – торопиться с поздравлениями бессмысленно. На вопрос о том, почему президент РФ поздравил Дональда Трампа с победой на выборах сразу, а Байдена нет, Песков ответил, что тогда не приходилось оспаривать результаты выборов, так как победа Трампа была очевидна. В этот раз дела обстоят сложнее.

«Разница совершенно очевидна. Мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления... Тогда (на предыдущих президентских выборах в США — прим. ред.) не было анонсов юридического оспаривания», — цитирует Пескова РИА Новости.

7 ноября крупнейшие американские СМИ объявили демократа Джо Байдена новым президентом США. Он тоже объявил себя победителем в этой гонке. Стало известно, что Байден направил в Управление общих служб Соединенных Штатов запрос о признании себя избранным президентом США. Между тем Дональд Трамп заявил о подтверждениях фальсификаций на выборах.