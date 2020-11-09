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Продолжение скандала: Дональд Трамп заявил о подтверждениях фальсификаций на выборах

Артем Денисов
9 ноября, 2020 03:02
1 мин
Трамп
Фото: Flickr

Действующий американский лидер Дональд Трамп написал сообщение на тему фальсификаций.

По словам президента, у него есть ряд письменных подтверждений, что на выборах были грубые нарушения. «Мы должны посмотреть на голоса. <…> Мы должны рассмотреть эти обвинения. У нас есть ряд неоспоримых фактов, что на выборах были фальсификации. В этой стране у нас уже есть история с фальсификациями на выборах», — написал Трамп в своем Twitter.

По словам главы Белого дома, в Пенсильвании был указ Верховного суда, по которому должны были разделить бюллетени в установленные законом сроки.

Ранее зять, а также ближайший помощник Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на президентских выборах. Как отреагировал на это американский лидер, пока неизвестно.

темы
выборы
трамп
сша
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