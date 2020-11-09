Джо Байден торопится: кандидат просит признать его президентом США

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Штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена направил в Управление общих служб Соединенных Штатов запрос о признании его избранным президентом США. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В запросе надзорному управлению утверждается, что победа Байдена на выборах получила независимое подтверждение. В штабе выразили надежду на то, что их кандидат будет безотлагательно признан президентом США.

Сам Байден уже провозгласил себя победителем президентских выборов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что итоги президентских выборов могут негативно сказаться на супружеских отношениях Меланьи Трамп и действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail.