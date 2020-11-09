Вслед за президентским креслом от Дональда Трампа может уйти жена

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Итоги президентских выборов могут негативно сказаться на супружеских отношениях Меланьи Трамп и действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сообщается, что Меланья собралась развестись с Трампом после оглашения результатов выборов в США. Издание ссылается на заявление бывшей помощницы семьи Стефани Волкофф. Она утверждает, что жена американского лидера давно задумывалась о разводе.

Помощница отметила, что натянутые отношения между супругами наблюдаются уже не первый год. При этом все 15 лет совместной жизни были «сделкой», пишут «Известия».

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего американского лидера Дональда Трампа с переизбранием на пост президента.

Примечательно, что Янша поздравил Трампа, не дождавшись результатов президентских выборов.