Премьер-министр Словении что-то знает: он уже поздравил Трампа с победой

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Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего американского лидера Дональда Трампа с переизбранием на пост президента.

Янша поздравил Трампа, не дождавшись результатов президентских выборов, об этом он написал в Twitter.

По мнению премьер-министра Словении, уже сейчас ясно, что «американский народ избрал Дональда Трампа», и нет смысла затягивать процесс выборов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Вашингтоне периодически происходят стычки между собравшимися на площади рядом с Белым домом. Некоторые из демонстрантов пришли с вполне конкретной целью: в руках у них биты.