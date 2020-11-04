В США к Белому дому подтянулись демонстранты с битами

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В Вашингтоне периодически происходят стычки между собравшимися на площади рядом с Белым домом.

К ограждению, возведенному накануне вокруг Белого дома, стягиваются полицейские. Там уже находятся толпы людей с плакатами в поддержку своего кандидата.

Однако некоторые из демонстрантов пришли с вполне конкретной целью: в руках у них биты. Там же уже находятся представители движения Black Lives Matter, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Американский лидер заявил о «феноменальных результатах» на президентских выборах.

Трамп поблагодарил граждан США и свою семью за поддержку и заявил, что он скорее всего выиграл выборы.