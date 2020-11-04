Дональд Трамп: «Мы выиграли эти выборы». Но это не точно

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Действующий президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Американский лидер заявил о «феноменальных результатах» на президентских выборах.

Трамп поблагодарил граждан США и свою семью за поддержку и заявил, что он скорее всего выиграл выборы. Президент сказал, что был готов объявить о своей победе, однако этому помешало замедление подсчета голосов, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что Трамп сократил разрыв со своим соперником от демократической партии Джо Байденом по предварительному числу голосов выборщиков.