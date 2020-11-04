Дональд Трамп догоняет оторвавшегося Джо Байдена

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Президент США Дональд Трамп сократил разрыв со своим соперником от демократической партии Джо Байденом по предварительному числу голосов выборщиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сейчас Трамп набирает 204 голоса выборщиков, Байден - 223. Президент выигрывает в двух важнейших «колебавшихся» штатах - Техасе и Огайо. Таким образом, он значительно сокращает разрыв с Байденом, пишет «РИА Новости».

Выборы президента США - это «постановочное шоу». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» ранее заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, он не следит за президентской гонкой в США. Все, что происходит в Соединенных штатах во время выборов, это «постановочное шоу» между двумя партиями, которое не является стандартом демократии.