Володин не следит за «шоу» под названием президентские выборы в США

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Выборы президента США - это «постановочное шоу». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, он не следит за президентской гонкой в США. Все, что происходит в Соединенных штатах во время выборов, это «постановочное шоу» между двумя партиями, которое не является стандартом демократии.

В России прямые выборы и многопартийность, в США президента избирают всего 538 выборщиков. На протяжение веков две партии предлагают две кандидатуры, отметил Володин, добавив, что такие подходы себя давно изжили, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на старте президентских выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в голосовании в поселке Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, за него проголосовали все пять выборщиков.

Начиная с 1960 года пятеро жителей поселения первыми голосуют на американских выборах.