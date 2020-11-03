Хороший старт: Джо Байден начал президентские выборы с победы в деревушке

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Сразу после полуночи стартовало голосование на президентских выборах в США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в голосовании в поселке Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, за него проголосовали все пять выборщиков.

Начиная с 1960 года пятеро жителей поселения первыми голосуют на американских выборах. Президент США Дональд Трамп не получил здесь ни одного голоса, однако он победил в соседнем небольшом городке Милсфилд, пишет РБК.

Накануне начала выборов отель в Вашингтоне, в котором находились российские журналисты из телекомпании «НТВ» обстреляли. Об этом сообщил корреспондент компании Алексей Веселовский.