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Политика
Хороший старт: Джо Байден начал президентские выборы с победы в деревушке
3 ноября, 2020 10:14
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фото: Wikipedia
Сразу после полуночи стартовало голосование на президентских выборах в США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил в голосовании в поселке Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, за него проголосовали все пять выборщиков.
Начиная с 1960 года пятеро жителей поселения первыми голосуют на американских выборах. Президент США Дональд Трамп не получил здесь ни одного голоса, однако он победил в соседнем небольшом городке Милсфилд, пишет РБК.
Накануне начала выборов отель в Вашингтоне, в котором находились российские журналисты из телекомпании «НТВ» обстреляли. Об этом сообщил корреспондент компании Алексей Веселовский.
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