Гостиницу с российскими журналистами обстреляли в США

фото: Pixabay

Отель в Вашингтоне, в котором находились российские журналисты из телекомпании «НТВ» обстреляли. Об этом сообщил корреспондент компании Алексей Веселовский.

Сообщается, что никто из российских журналистов не пострадал. На первом этаже гостиницы разбита стекла. На место происшествия прибыли сот рудники полиции, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что по периметру Белого дома в Вашингтоне установлено дополнительное ограждение на случай возникновения беспорядков после президентских выборов.