Белый дом дополнительно защитят на время выборов президента США

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По периметру Белого дома в Вашингтоне будет установлено дополнительное ограждение на случай возникновения беспорядков после президентских выборов. Об этом сообщил сегодня телеканал CNN.

Отмечается, что заграждение, уже возводилось вокруг Белого дома во время беспорядков, проходящих в столице минувшим летом, после гибели Джорджа Флойда, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также к выборам президента США готовятся бизнесмены. Они заколачивают витрины магазинов, опасаясь массовых беспорядков после завтрашнего голосования.