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Политика
В США готовятся к выборам заколачивая витрины магазинов и формируя спецбатальоны
2 ноября, 2020 12:14
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Slavicsac.com
В США бизнесмены готовятся к выборам президента, заколачивая витрины магазинов. Они опасаются массовых беспорядков после завтрашнего голосования.
Как пишет Telegram-канад LIFE SHOT, протесты ожидают также в Нацгвардии США. Вооруженные силы уже сформировали спецбатальоны.
Напомним, 3 ноября в США состоятся выборы президента. Соперником действующего президента Дональда Трампа выступает кандидат от демократов Джо Байден.
В конце сентября Bloomberg писал, что кремлевские аналитики обеспокоены возможным поражением Трампа. В России готовят сценарий на случай смены руководителя США.
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