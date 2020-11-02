В США готовятся к выборам заколачивая витрины магазинов и формируя спецбатальоны

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В США бизнесмены готовятся к выборам президента, заколачивая витрины магазинов. Они опасаются массовых беспорядков после завтрашнего голосования.

Как пишет Telegram-канад LIFE SHOT, протесты ожидают также в Нацгвардии США. Вооруженные силы уже сформировали спецбатальоны.

Напомним, 3 ноября в США состоятся выборы президента. Соперником действующего президента Дональда Трампа выступает кандидат от демократов Джо Байден.

В конце сентября Bloomberg писал, что кремлевские аналитики обеспокоены возможным поражением Трампа. В России готовят сценарий на случай смены руководителя США.