Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Кремль встревожен возможным поражением Дональда Трампа на грядущих выборах

Антон Мельников
25 сентября, 2020 20:15
1 мин
r
«Русская планета»

Bloomberg, со ссылкой на источники, сообщает, что кремлёвские аналитики обеспокоены возможным проигрышем Дональда Трампа на грядущих выборах президента США. В Москве прорабатывают сценарии на случай смены руководителя Соединенных Штатов.

Согласно источникам Bloomberg, победа кандидата от демократов Джо Байдена станет «плохой новостью для России». В том числе это может повлиять на парламентские выборы в РФ в 2021 году. Их могут перенести, чтобы провести голосование до того, как новая администрация Белого дома введёт следующую порцию антироссийских санкций.
«Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов», — приводит слова источников Bloomberg «РБК».

темы
США
Кремль
Дональд Трамп
президент
Джо Байден
1 мин