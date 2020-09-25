Кремль встревожен возможным поражением Дональда Трампа на грядущих выборах

«Русская планета»

Bloomberg, со ссылкой на источники, сообщает, что кремлёвские аналитики обеспокоены возможным проигрышем Дональда Трампа на грядущих выборах президента США. В Москве прорабатывают сценарии на случай смены руководителя Соединенных Штатов.

Согласно источникам Bloomberg, победа кандидата от демократов Джо Байдена станет «плохой новостью для России». В том числе это может повлиять на парламентские выборы в РФ в 2021 году. Их могут перенести, чтобы провести голосование до того, как новая администрация Белого дома введёт следующую порцию антироссийских санкций.

«Все больше встревоженная перспективой Белого дома без Дональда Трампа, Россия пытается предсказать последствия для чувствительных вопросов, начиная от ядерного оружия до отношений с Китаем, экспорта энергоносителей, санкций и масштабных глобальных конфликтов», — приводит слова источников Bloomberg «РБК».