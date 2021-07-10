«Почему не с хакерами? Эффектно же». Мария Захарова о встрече Сергея Лаврова с «Талибаном»*

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров последний раз встречался с представителями террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) в 2019 году, а либеральные и анонимные СМИ заврались. Такое заявление сделала представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе?», - возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, фотография, на которой министр запечатлен вместе с боевиками была сделана два года назад, в ходе торжественного заседания, посвящённого столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

«Тогда в Россию приехали представители различных политических и общественных движений Афганистана. На «полях» заседания состоялась краткая беседа Сергея Лаврова и с делегацией Движения «Талибов», которые также участвовали в Московских МЕЖАФГАНСКИХ переговорах», - уверяет она.

Что касается нынешнего визита боевиков в Москву, продолжает Захарова, так с ними встречался спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Очередной визит представителей «Талибана» в Москву состоялся позавчера, 8 июля. После этого журналисты Znak.com действительно проиллюстрировали новость о переговорах с боевиками фотографией двухлетней давности. Затем ряд СМИ сообщили о планируемой встрече представителей «Талибана» с Лавровым.

В Кремле переговоры объяснили тем, что Москве эти «контакты необходимы». Российские оппозиционеры отреагировали на происходящее весьма ярко - потребовали от Центризбиркома не регистрировать список кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, так как Сергей Лавров связан с террористами.