Список кандидатов «Единой России» могут снять с выборов из-за связей Лаврова с террористами
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров причастен к деятельности «Движения Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявила кандидат в Госдуму от партии «Яблоко» Марина Литвинович. В связи с этим она потребовала от Центризбиркома не регистрировать список кандидатов «Единой России» на предстоящем голосовании.
В своем Tekegeam-канале политик и правозащитница привела примеры официальных встреч Лаврова с террористами и напомнила, что граждане, связанные с запрещенными в России организациями не могут избираться.
«Исходя из изложенного, федеральный список ЕР, поданный для заверения в Центризбирком, не может быть заверен в таком составе», — пишет Литвинович.
Она также подчеркивает, что неделей ранее именно из-за связей с запрещенными организациями в выборах запретили участвовать оппозиционерам Илье Яшину и Олегу Степнову, так что отказать единороссам на том же основании сейчас было бы законно и справедливо.
В Центризбиркоме на жалобу Литвинович пока не отреагировали.
Ранее в Кремле попытались объяснить переговоры в Москве с представителями террористической группировки «Талибан». Вышло неоднозначно.