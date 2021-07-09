Кремль объяснил контакты с запрещенной в России террористической группировкой
Кремль объяснил переговоры в Москве с представителями террористической группировки «Талибан» (*запрещена в РФ). Президент России Владимир Путин о них в курсе.
Песков сказал, что «контакты необходимы». Причина диалога с запрещенной в России организацией - в напряженном развитии ситуации в афганском государстве, пишет РБК.
Журналисты не услышали ответа на вопрос, признает ли Москва законной власть талибов, если ее представители получат контроль над страной. Песков посчитал рассуждения на этот счет неуместными.
С представителями террористического движения встретился глава МИД России Сергей Лавров. Приезд состоялся в ситуации, когда талибы взяли под свой контроль 85% Афганистана.
Ранее сообщалось, что Россия может задействовать свою военную базу в связи с ухудшающейся ситуацией на таджикско-афганской границе.