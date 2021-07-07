РФ собралась использовать созданную на случай худшего сценария на таджикско-афганской границе базу
Из-за поспешного вывода американского и натовского военного контингента из Афганистана ситуация в стране стремительно ухудшается. В нее может вмешаться Россия: она готова задействовать свою военную базу в Таджикистане, созданную на случай худшего развития событий на границе.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия пристально следит за обстановкой и будет защищать союзников.
Талибы (представители экстремистского движения *«Талибан», запрещено в РФ) контролируют 110 из 370 районов Афганистана и продвигаются дальше. Афганские военные отступают на территорию Таджикистана.
В результате сложилась очень серьезная обстановка - и она продолжает накаляться. По словам журналиста Андрея Правова, на границе с Таджикистаном и Узбекистаном скопилось много сил ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещена в РФ).
Он заметил, что ситуация в стране напоминает 1992 год, когда началась гражданская война между группировками.
Его поддержал президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. В разговоре с телеканалом «360» он отметил, что из Афганистана «разбегаются как тараканы» представители других террористических организаций.
Он допустил, что они «перемешаются с армией и пойдут под видом армейских формирований на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а потом в Казахстан и Россию».
Президент США Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана с 1 мая. Процесс будет завершен к 11 сентября.