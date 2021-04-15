Джо Байден раскрыл план вывода войск США из Афганистана

Политика

Американский лидер Джо Байден заявил, что 1 мая Соединенные Штаты начнут вывод войск из Афганистана. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме.

По словам Байдена, настало время завершить самую долгую войну в истории США. Американским солдатам пора вернуться домой.

США начнут вывод войск из Афганистана 1 мая и завершат 11 сентября. Процесс будет осуществляться упорядочено и при полной координации с союзниками, пишет «ПолитЭксперт».

США и другие страны НАТО начали вторжение в Афганистан 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта погибли более 2,4 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.