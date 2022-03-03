Петушатся они часто: российский МИД отреагировал на наличие ядерного оружия у французов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично прокомментировал угрозы со стороны своего французского коллеги Жан-Ив Ле Дриана. Напомним, он заявил, что у Франции тоже есть ядерное оружие, и посоветовал президенту России Владимиру Путину помнить об этом.
«Петух - у французов национальный символ. Так петушатся они очень часто», - заявил Лавров, добавив, что Ле Дриан уж очень сейчас «любит гарцевать».
Отрывок выступления министра перед российскими и зарубежными журналистами опубликован в Telegram-канале «НТВ».
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