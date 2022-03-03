Сергей Лавров: В свое время, и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу
Министр иностранных дел Сергей Лавров убежден, что Соединенные Штаты Америки хотят взять под свой личный контроль всю Европу целиком. Ранее данной идеей уже горели несколько известный политических деятелей, оставивших кровавый след на страницах истории.
«Вы знаете, у меня уже просто напрашиваются сравнения такие: в своё время, и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас её себе подчинили американцы», - подчеркнул Лавров.
Отрывок его выступления перед отечественными и зарубежными журналистами опубликован в Telegram-канале URA.RU.
Глава МИД РФ убежден, что в Североатлантическом альянсе об амбициях американцев прекрасно знают, а Европейскому союзу уже «указали на свое место». Запад якобы хочет доказать всему миру, что именно НАТО устанавливает свои порядки в Европе, ни о какой оборонительном характере альянса речь не идет, передает цитату Лаврова ТАСС.