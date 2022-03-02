Вставший перед нацией Макрон не смог сдержать слов о происходящем в Украине
Ввод войск РФ на территорию Украины и последующие военные действия нельзя называть «борьбой с нацизмом», как об этом заявляют представители российских властей. Такую позицию высказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации.
Он отметил, что действия президента РФ Владимира Путина им осуждаются. При этом Макрон обратил внимание на храбрость украинцев, которые защищают свою страну.
«Ложь говорить, что эта война – борьба с нацизмом», — цитирует французского лидера Reuters.
Ситуация вокруг ввода войск в Украину будет обсуждаться на саммите ЕС 10 и 11 марта в Версале, добавил он и заверил, что ни Франция, ни Украина, ни страны НАТО «не поддерживают эту войну».
Напомним, власти РФ требуют от российских СМИ называть происходящее в Украине «спецоперацией». За использование слова, начинающегося на «в» и заканчивающегося на «ойна», в контексте действий войск РФ грозит штраф или даже блокировка издания.