Первые реальные результаты встречи Путина с Байденом? Их уже анонсировал МИД
Уже на следующей неделе российский посол Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон, который покинул после громкого скандала со словами президента США Джо Байдена о главе РФ. С момента отъезда посла из США прошло около трёх месяцев.
О возврате Антонова в США сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ведомство ожидает, что на следующей неделе он уже приступит к работе на старом месте.
«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», - заявила она в ходе брифинга.
Напомним, Антонов был отозван для консультаций в Москву в середине марта. Отъезд посла был вызван словами Байдена о том, что он считает президента РФ Владимира Путина «убийцей». С тех пор ни Россия, ни США не называли возможных сроков возвращения российского дипломата.
О том, что послы двух стран будут возвращены вчера заявил Путин после многочасовых переговоров с Байденом. Это сообщение было одним из первых из уст президента после саммита. Также российский президент сообщил, что проблема с нелестными словами американского лидера решена.