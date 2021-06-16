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Политика
Джо Байден два часа объяснялся с Путиным за прошлое
16 июня, 2021 19:42
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YouTube-канал «Сегодня»
Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину после слов о том, что Путин – «убийца» и «объяснился». Объяснения российского президента устроили. Об этом рассказал сам Путин на пресс-конференции после саммита Россия-США в Женеве.
«Президент Байден мне позвонил, он объяснился — меня это устроило», - заявил российский президент.
Он отметил, что тот разговор был конструктивным. Кроме того, главы государств проговорили весьма продолжительное время, что бывает не при всяких контактах с главами других стран.
«Мы говорили 2 часа с глазу на глаз. Не со всеми лидерами так долго говорим», - приводит слова Путина Telegram-канал «Подъём».
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