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Политика
Путин произнёс первые слова после 237 минут с Байденом
16 июня, 2021 18:52
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MFA Russia/via Globallookpress.com
В Женеве началась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина после встречи с коллегой из США Джо Байденом.
Глава РФ заявил, что встреча с американским лидером прошла «хорошо».
Также Путин сообщил, что стороны обсудили вопросы стратегической стабильности, торговые отношения, проблемы кибербезопасности и безопасности в отдельных регионах мира.
Кроме того, по словам президента Россия и США договорились вернуть послов, передаёт РИА «Новости».
Судя по первым сигналам, стороны оценивают прошедшие переговоры как успешные. Саммит продолжался 237 минут (3 часа 57 минут).
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