Персоной нон грата стала пресс-секретарь посольства США в РФ

Политика

Пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс подтвердила агентству ТАСС, что попала в список объявленных персонами нон грата американских дипломатов. Ранее о том, что из Москвы могут выслать Росс, сообщил КоммерсантЪ. Всего Россия планировала выслать десять американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Имена остальных сотрудников российские власти не сообщили.

Российский МИД объяснил включение в списки Ребекки Росс тем, что власти США уже полгода не дают работать пресс-секретарю российского посольства в Вашингтоне, пишет Ъ.