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Политика

Персоной нон грата стала пресс-секретарь посольства США в РФ

Екатерина Петрова
12 мая, 2021 12:28
2 мин
Екатерина Петрова
12 мая, 2021 12:28
2 мин
Rebecca Ross / twitter
Rebecca Ross / twitter

Пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс подтвердила агентству ТАСС, что попала в список объявленных персонами нон грата американских дипломатов. Ранее о том, что из Москвы могут выслать Росс, сообщил КоммерсантЪ. Всего Россия планировала выслать десять американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Имена остальных сотрудников российские власти не сообщили.

Российский МИД объяснил включение в списки Ребекки Росс тем, что власти США уже полгода не дают работать пресс-секретарю российского посольства в Вашингтоне, пишет Ъ.

«Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива».

Напомним, дипломатический скандал между США и Россией разгорелся с новой силой после подписания 15 апреля президентом США Джозефом Байденом указа о введении новых санкций в отношении России. Из Америки решили выслать 10 российских дипломатов, а также ввели санкции против 32 компаний и физлиц из России. Их обвиняют во вмешательстве в выборы-2020 и хакерские атаки на американские ведомства. Россия ответила зеркально и также выслала 10 американских дипломатов.

В мае официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.

«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда. Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», - заявила она.

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