Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Россия ответит на новые санкции США. Ее меры только ухудшат международную обстановку

Лилия Караева
15 апреля, 2021 15:59
1 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 15:59
1 мин
Посольство
Global Look Press

Россия вышлет 10 американских дипломатов в ответ на новые санкции США. Против нескольких компаний будут приняты соответствующие действия.

О зеркальном ответе на ограничения, введенные США 15 апреля, рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы, естественно, вышлем также 10 сотрудников, и, поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия», - сообщил он «Интерфаксу».

Чепа объяснил, что Россия вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он «не улучшает международную обстановку».

Ранее Штаты объявили о высылке 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне. Введены санкции против 32 компаний и физлиц из РФ. Им ставят в вину вмешательство в выборы-2020 и хакерские атаки на ведомства.

Поделиться
ТЕГИ
США
Россия
Зеркальные санкции
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!