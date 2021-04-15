Россия ответит на новые санкции США. Ее меры только ухудшат международную обстановку

Политика

Россия вышлет 10 американских дипломатов в ответ на новые санкции США. Против нескольких компаний будут приняты соответствующие действия.

О зеркальном ответе на ограничения, введенные США 15 апреля, рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы, естественно, вышлем также 10 сотрудников, и, поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия», - сообщил он «Интерфаксу».

Чепа объяснил, что Россия вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он «не улучшает международную обстановку».

Ранее Штаты объявили о высылке 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне. Введены санкции против 32 компаний и физлиц из РФ. Им ставят в вину вмешательство в выборы-2020 и хакерские атаки на ведомства.