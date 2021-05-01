Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.

«На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда. Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», - заявила она.

Кроме того, по словам Захаровой, система выдачи виз в США является устаревшей из-за очных собеседований и больших сроков ожидания. При этом Россия выдает визы в срок до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников посольства страны, пишут РИА «Новости».