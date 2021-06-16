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Политика
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе вышли за рамки расписания
16 июня, 2021 16:41
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Guo Chen/XinHua/Global Look press
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе закончились. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Байдена в Женеве в узком составе продлились дольше намеченного по расписанию - почти два часа.
Далее стороны перейдут ко второй части в расширенном формате. Вся российско-американская встреча рассчитана на пять часов, пишет «РИА Новости».
Его так ждали: Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии.
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