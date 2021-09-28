Пазл сложился: как Александр Лукашенко собирается держаться за власть до самой смерти
Президент Александр Лукашенко не исключил, что в будущем он может стать председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Такое допущение он сделал в ходе заседания конституционной комиссии. При этом ранее стало известно, что членство ВНС Лукашенко может быть дано до конца его жизни.
В ходе заседания Лукашенко прокомментировал мнение о том, что главой ВНС может стать именно он и на этом посту сможет влиять на избрание президента Беларуси. Такую возможность он отверг, при этом не исключив, что возглавить ВНС все-таки может. По его словам, выбирать нового главу республики будет только народ, передаёт «Белта».
При этом ранее появилась информация о том, что в разрабатываемой белорусской конституции есть некий пункт по поводу статуса бывших президентов Беларуси. Он предполагает, что экс-главы республики будут иметь членство во Всебелорусском народном собрании пожизненно. Кроме того, Лукашенко сам предложил наделить ВНС полномочиями вносить изменения в конституцию страны.