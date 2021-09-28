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Политика
Александр Лукашенко пригрел себе «место у кормушки» до конца жизни
28 сентября, 2021 14:45
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Youtube / CTVBY
Покинувшие пост президента главы Беларуси до конца жизни будут членами Всебелорусского народного собрания. Такая норма предусмотрена в проекте новой конституции республики.
Отметим, сегодня в Минске глава Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании расширенной Конституционной комиссии. В ходе встречи вопрос о пожизненном участии будущего экс-президента во Всебелорусском народном собрании, согласно пресс-релизу пресс-службы, не поднимался.
О том, что в конституции республики появится такая норма сообщил Sputnik со ссылкой на проект основного закона.
Отметим, в истории Беларуси Александр Лукашенко пока единственный президент.
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