Новости – Политика
Политика
Лукашенко нашёл способ продолжить править после ухода с поста президента Беларуси
28 сентября, 2021 17:51
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Youtube / Телеканал 360
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил дать полномочия вносить изменения в Конституцию республики Всебелорусскому народному собранию. Предложение он озвучил в ходе расширенного заседания конституционной комиссии.
«И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», — заявил он, отметив, что разработка законов является «серьезной» вещью.
Отметим, ранее появилась информация о том, что бывшие президенты Беларуси, коим может стать Лукашенко, станут пожизненными членами ВНС.
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