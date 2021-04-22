Отказывающийся улетать американский посол Джон Салливан покинул Россию

Политика

Посол США в Москве Джон Салливан сегодня утром покинул Россию.

Рейсовый самолет с американским послом на борту вылетел из московского аэропорта Шереметьево. В связи с отсутствием прямых рейсов в США, дипломат летит рейсом «Аэрофлота» в Лондон. После пересадки в столице Великобритании он направится в Вашингтон, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Салливан не был намерен покидать Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон для консультаций. Об этом сообщило ранее издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

Однако, как заявляли собеседники издания, если в России хотят, чтобы он прибыл в США, «его придется заставить».

Американских послов вызывают «на ковер» в МИД России. Сегодня очередь замглавы посольства США.