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Отказывающийся улетать американский посол Джон Салливан покинул Россию

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 11:03
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 11:03
1 мин
Pixabay
Pixabay

Посол США в Москве Джон Салливан сегодня утром покинул Россию.

Рейсовый самолет с американским послом на борту вылетел из московского аэропорта Шереметьево. В связи с отсутствием прямых рейсов в США, дипломат летит рейсом «Аэрофлота» в Лондон. После пересадки в столице Великобритании он направится в Вашингтон, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Салливан не был намерен покидать Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон для консультаций. Об этом сообщило ранее издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.

Однако, как заявляли собеседники издания, если в России хотят, чтобы он прибыл в США, «его придется заставить».

Американских послов вызывают «на ковер» в МИД России. Сегодня очередь замглавы посольства США.

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